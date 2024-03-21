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مكاسب الأسهم القيادية تدعم الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

3/21/2024 2:08:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
شهدت جلسة تعاملات أمس تحسنا ملحوظا في مجمل الأداء بعد عودة الشراء الانتقائي للجلسة الثانية على التوالي في عدد من الأسهم القيادية في قطاعات متنوعة، وحظيت اسهم السوق الرئيسي بنشاط شرائي، ما أدى إلى إغلاق جلسة تعاملات أمس الإيجابية على ارتفاع كافة المؤشرات، فضلا عن القيمة السوقية التي حققت مكاسب جراء هذه العمليات الشرائية بنحو 167.48 مليون دينار لتستقر القيمة الرأسمالية للسوق عند 43.66 مليار دينار في ختام تعاملات الأسبوع.
وجاءت هذه المكاسب لتقلص من حجم الخسائر الأسبوعية على مستوى المؤشرات التي أنهت تعاملات الأسبوع الأسبوع الثاني من شهر رمضان الفضيل على تراجع جماعي جراء عمليات تصريف بهدف جني الأرباح بعد المكاسب التي تحققت في الفترة الماضية والتي امتدت حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان والذي شهد ارتفاعات جماعية على مستوى كافة المؤشرات والمتغيرات وفي مقدمتها القيمة السوقية، كما أنها قلصت من خسائر القيمة السوقية.
وشهدت جلسة أمس مكاسب للأسهم القيادية التي دعمت الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة، إذ استحوذ سهم بيت التمويل الكويتي على سيولة بنحو 4.7 ملايين دينار تلاه سهم مشاريع الكويت بقيمة 3.3 ملايين دينار ثم سهم بنك الكويت الوطني بقيمة 3 ملايين دينار وجي اف اتش بقيمة 1.6 ملايين دينار وسهم الغانم بقيمة 1.15 مليون دينار.
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع القيمة السوقية بنسبة 0.4% بخسائر تقدر بـ 161 مليون دينار ببلوغ القيمة 43.662 مليار دينار تراجعا من 43.823 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي، كما انخفضت السيولة المتدفقة لسوق الأسهم بنسبة 36% بمحصلة أسبوعية بلغت 159 مليون بمتوسط يومي 32 مليون دينار مقارنة مع 249 مليون دينار بمتوسط يومي 50 مليون دينار الأسبوع الماضي، علما بأن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت تدفقات أجنبية على وقع المراجعة الدورية الأولى لمؤشر فوتسي راسل للعام الحالي، وتراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 30% بتداول 628 مليون سهم انخفاضا من 892 مليون سهم الأسبوع الماضي.
وأنهت البورصة التعاملات الأسبوعية على تراجع جماعي في الأداء، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% بخسارة 32 نقطة ليصل إلى 8117 نقطة انخفاضا من 8149 نقطة الأسبوع الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% بخسائر بلغت 14 نقطة ليصل إلى 6121 نقطة انخفاضا من 6135 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4% بخسارة 28 نقطة ليصل إلى 7415 نقطة انخفاضا من 7443 نقطة.
ملكيات الأجانب
في سياق آخر، تراجعت قيمة ملكيات الأجانب في السوق الأول إلى 5.45 مليارات دينار مقارنة مع 5.48 مليارات دينار الأسبوع الماضي، جراء تراجع القيم السعرية لبعض اسهم البنوك خلال جلسات الأسبوع، ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في اسهم السوق الأول بتاريخ 20 مارس الجاري، ارتفعت ملكيات الأجانب في 6 أسهم هي الخليج والتجارية وبوبيـــان ب وزين وجي اف اتش إضافة إلى المتكاملــــة، في المقابـــــل تراجعـــــت نسب التملك في أسهم 6 شركات، واستقرت في اسهم 21 شركة.

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