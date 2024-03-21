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النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات في الولايات المتحدة من الخام والبنزين

3/21/2024 2:08:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 0.55% أو 47 سنتا إلى 86.42 دولارا للبرميل، بعد انخفاضها 1.6% الاربعاء الماضي.
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 0.47% أو 38 سنتا إلى 81.65 دولارا للبرميل بعد تراجعها 1.6% في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد أبريل الأربعاء بانخفاض 2.1% عند 81.68 دولارا.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني. وهبطت المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 13 ألف برميل.
وتراجعت المخزونات مع ارتفاع الصادرات واستمرار مصافي التكرير في زيادة نشاطها، وانخفضت مخزونات البنزين للأسبوع السابع بمقدار 3.3 ملايين برميل إلى 230.8 مليون ما يعكس طلبا قويا على الوقود.
وأعطت أرقام المخزونات بعض الدعم للسوق بعد أن أثرت التوقعات المتباينة من صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي بشأن تخفيضات الفائدة هذا العام على الأسعار في وقت سابق.

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