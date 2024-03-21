3 أبريل المقبل آخر موعد للمشاركة بمناقصة صيانة نظام الإعلان المرئي في مطار الكويت

3 أبريل المقبل آخر موعد للمشاركة بمناقصة صيانة نظام الإعلان المرئي في مطار الكويت
التاريخ
3/21/2024 2:08:40 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) باهي أحمد
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني طرح ممارسة رقم 39 الخاصة بنظام الإعلان المرئي (FIDS) في مطار الكويت الدولي وفقا للشروط والمواصفات المذكورة بوثائق الممارسة، مع الالتزام بأخذ موعد للجهات الحكومية حسب قرارات مجلس الوزراء، حيث يمكن الحصول عليها من إدارة الشؤون المالية قسم المناقصات والعقود بالإدارة العامة للطيران المدني خلال ساعات العمل الرسمية مقابل دفع مبلغ مالي قدره 75 دينارا، لافتة الإدارة إلى أن الموعد الأخير لتقديم العروض هو 3 أبريل المقبل، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
MENAFN21032024000130011022ID1108006827
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.