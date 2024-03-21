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3 أبريل المقبل آخر موعد للمشاركة بمناقصة صيانة نظام الإعلان المرئي في مطار الكويت

3/21/2024 2:08:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باهي أحمد
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني طرح ممارسة رقم 39 الخاصة بنظام الإعلان المرئي (FIDS) في مطار الكويت الدولي وفقا للشروط والمواصفات المذكورة بوثائق الممارسة، مع الالتزام بأخذ موعد للجهات الحكومية حسب قرارات مجلس الوزراء، حيث يمكن الحصول عليها من إدارة الشؤون المالية قسم المناقصات والعقود بالإدارة العامة للطيران المدني خلال ساعات العمل الرسمية مقابل دفع مبلغ مالي قدره 75 دينارا، لافتة الإدارة إلى أن الموعد الأخير لتقديم العروض هو 3 أبريل المقبل، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

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