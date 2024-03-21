الخطوط الإيطالية تدشن رحلات مباشرة بين الكويت وروما 8 يونيو المقبل



باولو مانكوسو: نمتلك أفضل الفنادق والمنتجعات في إيطاليا بإمكانات هائلة ماجد القاسم: 23 فندقاً من أكبر وأفخم فنادق العالم تعمل تحت مظلتنا



أسامة دياب

أكد نائب رئيس المبيعات الدولية في الخطوط الجوية الإيطالية بييرفرانشيسكو كارينو، أن زيارته للكويت مع فريق عمله تأتي في إطار الترويج للرحلات الجوية المباشرة إلى العاصمة الإيطالية روما والتي ستبدأ في 8 يونيو المقبل برحلتين أسبوعيا، على أن تزيد الرحلات لاحقا لتصبح 5 رحلات أسبوعيا.

ولفت كارينو - في تصريحات لـ «الأنباء» على هامش الجولة الخليجية التي قام بها في المنطقة بناء على دعوة The Luxury Leads وصحبه فيها المدير التجاري لمنتجع Palazzo Fiuggi وفندق Forte Village باولو مانكوسو - إلى أن الخطوط الجوية الإيطالية تولي المسافر الكويتي والخليجي أهمية قصوى، وتحرص على توفير جسر جوي يضم أفضل الطائرات وطاقم الضيافة المميزة.

بدوره، قال المدير التجاري لمنتجع Palazzo Fiuggi وفندق Forte Village باولو مانكوسو، إن المجموعة الفندقية الفريدة التي يديرها تعتبر من أبرز الفنادق والمنتجعات في إيطاليا بإمكاناتها الهائلة وبنيتها التحتية المميزة.

ولفت إلى أن المجموعة تولي السائح الخليجي بصفة عامة والسائح الكويتي بصفة خاصة أهمية كبيرة، وتقدم لهم أبرز وأفضل الخدمات وأميز سبل الراحة وواحة من الفخامة، داعيا السائح الكويتي إلى تجربة خدماتهم الحصرية والاستمتاع بالمنتجع وخدماته من استشفاء وراحة وتجديد نشاط.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة The Luxury Leads ماجد القاسم، أن شركته في صدارة شركات تمثيل الفنادق الخاصة الفخمة والمتخصصة في المسافر والسائح الخليجي، لافتا إلى أن The Luxury Leads تعمل الآن تحت مظلتها 23 فندقا من أكبر وأفخم فنادق العالم.

وأوضح القاسم أنه قام بجولة خليجية مؤخرا بصحبة المدير التجاري لمنتجع Palazzo Fiuggi الذي يعتبر من أفخم المنتجعات الصحية والاستشفائية في العالم بالقرب من روما وفندق Forte Village في جنوب سيردينيا باولو مانكوسو ونائب رئيس المبيعات الدولية في الخطوط الجوية الإيطالية بييرفرانشيسكو كارينو، موضحا أن الجولة بدأت بالمملكة العربية السعودية وتحديدا مدينتي جدة والرياض، والكويت هي ثاني المحطات الخليجية.

وكشف القاسم أن سبب الزيارة هو التعريف بفندقين من أفضل الفنادق العالمية أولهما Palazzo Fougi والثاني Forte Village في جنوب سيردينيا، لافتا إلى أن إيطاليا تعتبر من أفضل الوجهات السياحية للسائح الخليجي بصفة عامة والكويتي بصفة خاصة. وأشار القاسم إلى أن افتتاح خط طيران مباشر بين الكويت وإيطاليا يونيو القادم سيفتح المجال أمام زيادة أعداد السائحين الكويتيين في إيطاليا بشكل خاص وأوروبا والأميركتين بشكل عام.وكشف القاسم عن تنظيم رحلة تعريفية لنخبة من كبار وكلاء السياحة والسفر في الكويت إلى مدينتي روما وسردينيا على متن الناقل الوطني الإيطالي ITA.