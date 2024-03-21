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الفيدرالي يتوقع خفض الفائدة 3 مرات قبل نهاية 2024

3/21/2024 2:08:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في خطوة وافقت التوقعات، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أول من أمس، على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، لتتراوح بين 5.25% و5.5%، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء 3 تخفيضات لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي.
وعلى صعيد متصل، أبقت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بالتزامن مع قرار «الفيدرالي» الأميركي، حيث قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.4%، كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
من جهته، قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على سعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء عند نفس مستوياتها عند 5.75% و6.25% و6% على التوالي.
وبالعودة إلى بيان «الفيدرالي»، فقد أشار إلى أن قرار الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% يسمح لصانعي السياسات بتقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تمكن فيه البنك من خفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ عدة عقود في 2022 نحو هدفه البعيد المدى البالغ 2%.
لكن الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا طفيفا في وتيرة التضخم منذ بداية العام، ما أثار مخاوف جديدة من وجوب إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من أجل السيطرة على الأسعار، كما حدث واضعو السياسات توقعاتهم الاقتصادية ورفعوا بشكل حاد توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام من 1.4% في ديسمبر إلى 2.1%.
قرار سويسري مفاجئ
وفي خطوة مفاجئة، قرر البنك الوطني السويسري أمس خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.5%، قائلا إن التضخم الوطني من المرجح أن يبقى أقل من 2% في المستقبل المنظور، وبهذا تعتبر سويسرا أول اقتصاد رئيسي يخفض أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة.
وأوضح البنك في بيان له، أنه منذ بضعة أشهر، عاد التضخم إلى ما دون 2%، وبالتالي فهو ضمن النطاق الذي يعادله البنك المركزي السويسري مع استقرار الأسعار، مضيفا أنه وفقا للتوقعات الجديدة، فمن المرجح أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة.
الذهب لأعلى مستوياته على الإطلاق
حلقت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق خلال تعاملات الأمس، وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات، بعد قرار «الفيدرالي» الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتوقعه لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد وتضغط على الدولار ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.
وخلال تعاملات الأمس، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2203.84 دولارات للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولارا في وقت سابق من الجلسة، فيما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1% إلى 2206.30 دولارات.
العملات المشفرة تنتعش.. و«بيتكوين» تتجاوز 67 ألف دولار
انتعش أسواق العملات المشفرة بشكل حاد، عقب قرار «الفيدرالي» الأميركي، حيث تجاوزت بيتكوين مستوى 67 ألف دولار من جديد، مسجلة انتعاشا بأكثر من 10% خلال 24 ساعة، بينما محت «إيثريوم» انخفاضها بنسبة 6% في وقت سابق من تعاملات الأمس، بعد تقارير تشير إلى تحقيق سري محتمل مع «مؤسسة إيثريوم» من حكومة لم تذكر اسمها ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تدرس تصنيف العملة الرقمية كورقة مالية.
فيما قادت دوجكوين، ولايتكوين، وبيتكوين كاش، المكاسب بين العملات المشفرة الرئيسية، مدفوعة بخطط أكبر بورصة عملات مشفرة أميركية - كوينباس - تقديم عقود آجلة عليها.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يقيس قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.7% تقريبا من أعلى مستوى له في الجلسة، ما يشير إلى زيادة الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين.

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