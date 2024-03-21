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فائض الكويت التجاري مع اليابان يقفز 53 4% إلى 652 مليون دولار

3/21/2024 2:08:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس ارتفاع فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر فبراير الماضي بنسبة 53.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 83.5 مليار ين ياباني (652 مليون دولار) مرتفعا للمرة الأولى منذ شهرين.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا مدة 16 عاما، مضيفة أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان قفز بنسبة 34.2% على أساس سنوي ليصل إلى 101.9 مليار ين ياباني (673 مليون دولار) في أول زيادة منذ شهرين فيما انخفضت الواردات من اليابان بنسبة 14.4 في المئة لتصل إلى 18.4 مليار ين ياباني (121 مليون دولار) بانخفاض للشهر الثالث على التوالي.
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 0.4% ليصل إلى 804.5 مليارات ين ياباني (5.3 مليارات دولار) الشهر الماضي مع توسع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 96.3% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت بنسبة 1.5% فيما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4% بفضل الطلب على الآلات والسلع المصنعة والآلات الكهربائية.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا بقيمة 379.4 مليار ين ياباني (2.5 مليار دولار) للشهر الثاني على التوالي في فبراير لكن المبلغ انكمش بنسبة 59.2% على أساس سنوي، وارتفعت الصادرات بنسبة 7.8% مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل الشحنات القوية من السيارات وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة.

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