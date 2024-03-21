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برنامج تأهيل شامل للجهات الحكومية في تخطيط وتنفيذ المشاريع

3/21/2024 2:08:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أصدر المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل التابع للأمانة العامة للتخطيط والتنمية 8 توصيات لتعزيز التنافسية في الكويت، دعا من خلالها إلى اعتماد برنامج تأهيل شامل لكافة الجهات الحكومية في مجال تخطيط المشاريع وتقييم قدرة الجهات على التخطيط والتنفيذ واعتماد نظام للمحاسبة لضمان تحقيق الجودة في تلك المشاريع.
وتضمنت التوصيات تطوير مؤشرات الأداء لضمان جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وتحفيز الاستثمار الخاص عبر الخصخصة وتفعيل الشراكة بين القطاعين، وجاءت التوصيات كالتالي:
1 - توفير بوابة إلكترونية متكاملة لخدمة قطاع الأعمال والاستثمار للمساهمة في دعم عجلة النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير لرفع مستوى الأداء الاقتصادي في الدولة.
2 - تطوير أساليب التدريب والتنمية المهنية لرفع مستوى أداء العاملين في كافة قطاعات الدولة وبناء القدرات والكفاءات الوطنية وتطوير مؤشرات الأداء ذات الصلة لضمان جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.
3 - إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة ومستدامة تواكب الطموحات والتطورات العالمية وترسخ مكانة الدولة عالميا من خلال تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال.
4 - تنويع القاعدة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار الخاص عبر الخصخصة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
5 - اعتماد برنامج تأهيل شامل لكافة الجهات في مجال تخطيط المشاريع وتقييم قدرة الجهات على التخطيط والتنفيذ واعتماد نظام للمحاسبة لضمان تحقيق الجودة في تنفيذ تلك المشاريع.
6 - سن القوانين والتشريعات لمعالجة الخلل وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية بما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي، ووضع السياسات التخطيطية لتعديل التركيبة الحالية.
7 - تطبيق أفضل الممارسات في الاستثمار المستدام لتعزيز القدرة التنافسية لسوق المال الكويتي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية له.
8 - دعم الاستثمار في اقتصاد المعرفة لتحقيق قيمة مضافة عالية وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق الطاقات الإبداعية، بهدف المساهمة في إصلاح الاقتصاد بشكل مبتكر لزيادة إمكانات التنافسية ودفع النمو الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، حلت الكويت في المرتبة الـ 38 عالميا والخامسة عربيا وخليجيا على مؤشر التنافسية العالمي 2023، وفي العوامل الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث بدأت الكويت في المرتبة الـ 19 لجهة الأداء الاقتصادي، والـ 26 لكفاءة الحكومة، والـ 42 لكفاءة الأعمال، والـ 49 للبنية التحتية.
وجاءت الكويت ضمن الـ 35 دولة الأولى في 6 من العوامل الفرعية المكونة لعاملي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة 2023، وتفصيليا:
1- جاء ترتيب الكويت على العوامل الفردية الخاصة بعامل الأداء الاقتصادي بالمرتبة الخامسة للأسعار والـ 25 للتوظيف، والـ 58 للاستثمار الدولي، والـ 15 للتجارة الدولية، والـ 33 للاقتصاد المحلي.
2- ترتيب كفاءة الحكومة بالمرتبة الـ 54 للإطار الاجتماعي و54 لتشريعات الأعمال، والـ 38 للإطار المؤسسي، والـ 5 للسياسة الضريبية، والـ 12 للمالية العامة.
3- ترتيب كفاءة الأعمال الـ 45 للمواقف والقيم، والـ 46 للممارسات الإدارية، والـ 37 للتمويل، والـ 38 لسوق العمل، والـ 43 للإنتاجية.
4- ترتيب عامل البنية التحتية في المرتبة الـ 42 للتعليم والـ 55 للصحة والبيئة، والـ 50 للبنية التحتية العلمية، والـ 47 للبنية التحتية التكنولوجية، والـ 44 للبنية التحتية الأساسية.

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