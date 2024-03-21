Thursday, 21 March 2024 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التجارة تبدأ بحصر الشهادات الدراسية لموظفيها بناء على طلب ديوان الخدمة

3/21/2024 2:08:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
وجّه وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان الجهات التابعة للوزارة بحصر جميع الشهادات الدراسية لجميع الموظفين العاملين في تلك الجهات بدون استثناء اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2000، وذلك لتقديمها لديوان الخدمة المدنية للتأكد من سلامتها.
وبناء على ذلك، بدأت «التجارة» الطلب من جميع الموظفين العاملين لديها ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من تاريخ 1 يناير 2000 حتى تاريخه بتزويدها بنسخة ضوئية عن المؤهل العلمي ومعادلة المؤهل من التعليم العالي.
مصادر بوزارة التجارة والصناعة أكدت لـ «الأنباء»، أن هذا التوجيه يأتي تفعيلا لقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في فبراير الماضي، والذي طلب بموجبه من كل الجهات الحكومية ضرورة تزويده بحصر يشتمل على أسماء وبيانات جميع العاملين بالوزارة ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من تاريخ 1 يناير 2000 حتى تاريخه من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين.
وجاءت مخاطبة الديوان للجهات بناء على التقرير النهائي للجنة دراسة وتقييم أعمال وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة.
ويتبع وزير التجارة والصناعة 7 جهات هي: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للصناعة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة أسواق المال، جهاز حماية المنافسة، وحدة تنظيم التأمين، ومؤسسة الموانئ الكويتية.

MENAFN21032024000130011022ID1108006822

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث