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البرلمان الألماني يرحب بأول برلمانية صماء

3/21/2024 10:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل البرلمان الألماني اليوم الخميس أول برلمانية صماء والتي شغلت مقعدها في لحظة وصفها رئيس المجلس بأنها تاريخية.


خسرت هايك هيوباتش (44 عاما) بفارق ضئيل فرصة الحصول على مقعد في مجلس النواب بالبرلمان (البوندستاغ) في انتخابات ألمانيا عام 2021. لكنها انضمت إلى مجلس النواب هذا الأسبوع كبديل لأولي غروتش، وهو عضو زميل في الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس من بافاريا، والذي تولى الوظيفة التي تم إنشاؤها حديثا كمفوض مستقل لقضايا الشرطة.


واستقبلت هيوباتش، التي لديها خلفية كمديرة صناعية، بالتصفيق والتلويح بالأيدي من قبل زملائها المشرعين.


وقالت رئيسة البرلمان باربل باس: "اليوم نحن نكتب التاريخ بالفعل، إذا جاز لي أن أقول ذلك... لدينا أول برلمانية صماء ستعمل هنا في دائرتها الانتخابية".


وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مترجمة لغة الإشارة وقفت بجوار المنصة للترجمة لهيوباتش عندما أخذت مكانها في البداية في الصف الأمامي. انتقلت بعد ذلك إلى صف آخر في الخلف، حيث جلس أمامها مترجمان فوريان لنقل الخطب.


سيكون لهيوباتش مكان ثابت في القاعة العامة، على عكس معظم المشرعين الآخرين، وفقا لإدارة البوندستاغ، مع وجود مترجمين فوريين بالقرب منها لترجمة الخطب وأسئلتها.


عندما تلقي خطابات بنفسها، سيكون للمترجم الفوري الذي يحمل ميكروفون مكانا بجوار كاتبي الاختزال في البوندستاغ للترجمة للمشرعين الآخرين.

RT

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