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هل يشمل العفو العام الجديد الأشخاص الذين استفادوا منه عام 2019؟

3/21/2024 10:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أنه لا يوجد هناك قيد حول عدم استفادة الأشخاص الذين استفادوا من العفو العام في عام 2019 بالعفو العام الجديد.
وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن العفو العام الجديد سيشمل كل الأشخاص الذين استفادوا منه في عام 2019 ما عدا الأشخاص المكررين لجرائم خطيرة مثل السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400 - 405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 نظرا لخطورة هذه الجرائم على المجتمع.
وأضاف أن مشروع قانون العفو العام الجديد سيكون مشابها بدرجة كبيرة مع العفو العام الذي صدر آخر مرة في 2019.
وكان وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
بدوره أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن مشروع قانون العفو العام لسنة 202 سيأتي دون المساس بالحقوق المدنية وحقوق الناس، وكذلك دون أي مساس بأي قضايا ضريبية أو قضايا تتعلق بقانون المنافسة، أو قضايا تتعلق بالجمارك، أو أي قضايا مرتبطة بالإيرادات العامة للخزينة بشكل عام، بعيداً عن المخالفات البسيطة للغاية أو بالأطر الأساسية، فهذه خارج نطاق هذا التوجيه.

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