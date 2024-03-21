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مخالفة 20 منشأة تجارية في إربد منذ بداية رمضان

3/21/2024 10:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد، المهندس عبد الحليم الجمرة، إن عدد المخالفات التي حررت بحق المنشآت التجارية منذ بداية شهر رمضان في جميع ألوية المحافظة بلغت 20 مخالفة.


وأضاف الجمرة، لـ(بترا) اليوم الخميس، أن نسبة كبيرة من المخالفات تتعلق بعدم إعلان الأسعار.


وأكد توفر جميع المواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت، وأن أسعارها مستقرة، فيما شهدت أسعار بعض المواد انخفاضا.


وبين أن مديرية الصناعة تستقبل الشكوى عبر خطها الساخن على الرقم (02/7277715)، مؤكدا متابعة كل شكوى ترد للمديرية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

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