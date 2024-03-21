ميتا ومايكروسوفت وإكس وماتش تنضم لمعركة إبيك جيمز ضد أبل

انضمت ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وإكس وماتش جروب إلى احتجاج شركة إبيك جيمز مطورة لعبة فورتنايت على تقاعس شركة أبل عن الالتزام بأمر قضائي يحكم مسألة المدفوعات في متجر تطبيقاتها المربح.

وقالت شركات التكنولوجيا، التي طورت بعض أكثر التطبيقات شعبية في متجر التطبيقات (آب ستور)، إن أبل تنتهك «بوضوح» الأمر القضائي الصادر في سبتمبر 2021 من خلال جعلها من الصعب توجيه المستهلكين إلى وسائل أرخص للدفع مقابل المحتوى الرقمي.

ورفضت أبل التعليق بشكل محدد على الاتهام، الذي ورد في ملف مقدم إلى المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا.

وأشارت إلى بيانها الصادر في 16 يناير بأنها امتثلت تماماً للأمر القضائي، الذي قالت إنه سيحمي المستهلكين و«سلامة النظام البيئي لأبل» مع ضمان عدم حصول المطورين على مزايا وفوائد لا يستحقونها.

ورفعت إبيك جيمز دعوى قضائية على أبل في 2020، قائلة إنها انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال مطالبة المستهلكين بالحصول على التطبيقات عبر متجرها وفرض عمولات على المطورين تصل إلى 30% على المشتريات.

ويلزم الأمر القضائي أبل بالسماح للمطورين بتوفير روابط وأزرار لتوجيه المستهلكين إلى خيارات الدفع البديلة.

وطالبت إبيك الأسبوع الماضي المحكمة باتهام أبل برفضها الانصياع لحكمها، قائلة إن القواعد الجديدة ورسوماً جديدة تبلغ 27% على المطورين تجعل الروابط عديمة الفائدة فعلياً.

وقالت شركات التكنولوجيا في ملف قدمته إلى المحكمة «القيود التي تفرضها أبل على المكان والطريقة التي يمكن للمطورين من خلالها التواصل مع مستخدميهم بشأن خياراتهم لشراء محتوى داخل التطبيق توجد حواجز كبيرة أمام المنافسة وتضخم الأسعار بشكل مصطنع».

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قررت في يناير عدم نظر استئناف أبل ضد الأمر القضائي. كما قررت أيضاً عدم نظر استئناف إبيك لنتائج المحكمة الابتدائية التي تفيد بأن سياسات أبل لا تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الاتحادي.

لدى أبل مهلة حتى الثالث من أبريل للرد رسمياً على اتهامات إبيك. ويقع مقر أبل في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، بينما يقع مقر إبيك في كاري بولاية نورث كارولاينا.

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