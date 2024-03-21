الأسهم الأوروبية تبلغ قمة جديدة.. وارتفاع قياسي للمؤشرات اليابانية

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة الخميس بدعم الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية وإقبال قوي على المخاطرة، فيما يترقب المتعاملون مجموعة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة إلى 509.96 نقطة خلال التداولات.

وقاد المؤشر الفرعي للموارد الأساسية مكاسب القطاعات مسجلاً قفزة 2.7 بالمئة مع ارتفاع أسعار معظم المعادن بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على توقعه تبني ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام، في حين ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق.

وتقدمت أسهم التكنولوجيا 2.1 بالمئة وزادت أسهم العقارات الشديدة التأثر بأسعار الفائدة 1.7 بالمئة، مع تزايد الإقبال على المخاطرة عقب توقعات المركزي الأمريكي.

وأبقت شركة نكست لبيع الملابس بالتجزئة على توقعاتها للمبيعات والأرباح في العام الحالي دون تغيير بعدما أعلنت عن زيادة أفضل قليلاً من المتوقع في الأرباح السنوية. وارتفع سهم الشركة أربعة بالمئة.





اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني لمستوى قياسي عند الإغلاق وانتعش الين من أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تؤثر على مسيرة تراجع ضغوط الأسعار ببطء في الولايات المتحدة

ويتناقض اتجاه البنك المركزي الأمريكي بشكل حاد مع بنك اليابان الذي أنهى يوم الثلاثاء تدابير استثنائية لتحفيز الاقتصاد استمرت ثمانية أعوام من خلال رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً لمستوى قياسي عند 40815.66 نقطة، وصعد بأكثر من اثنين بالمئة خلال الجلسة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق خلال الجلسة عند 40823.32 نقطة. وخلال العام، ارتفع المؤشر 22 بالمئة.

وتراجع الدولار في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة إلى 150.94 يناً بعد أن صعد إلى 151.82 يناً يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر.

وقال يونوسوكي إيكيدا كبير خبراء الأسهم في بنك نومورا إن الإعلان عن سياسات بنك اليابان والبنك المركزي الأمريكي أعطى الضوء الأخضر للمستثمرين لشراء الأسهم مجدداً استناداً إلى نفس العوامل التحفيزية الثلاثة الأساسية التي قادت المكاسب في العام الماضي وهي تحسين حوكمة الشركات والخروج من الانكماش والقلق من الوضع في الصين الذي دفع المستثمرين إلى تحويل الأموال إلى اليابان.

وفي سوق سندات الحكومة اليابانية، ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.185 بالمئة، منتعشة من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته يوم الثلاثاء، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل خمس سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 0.385 بالمئة، مرتفعة من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.74 بالمئة. وارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً نقطة أساس واحدة إلى 1.505 بالمئة، وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 0.5 نقطة أساس إلى 1.805 بالمئة.

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