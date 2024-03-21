البنك المركزي البريطاني يبقي على معدل الفائدة بدون تغيير

صوت البنك المركزي البريطاني لصالح الإبقاء على معدل الفائدة بدون تغيير.

نقلت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية عن محافظ البنك المركزي اندرو بايلي

القول إن الاقتصاد " لم يصل بعد للمرحلة" التي يمكن خلالها خفض معدل الفائدة، ولكن الأمور" تسير في الاتجاه الصحيح".

ويشار إلى أنه لأول مرة منذ سبتمبر 2021، لم يصوت أي من أعضاء هيئة اتخاذ القرار التسعة لصالح رفع معدل الفائدة.

وقال ثمانية أعضاء بلجنة السياسة النقدية إنه يجب الإبقاء على معدل الفائدة عند 25ر5% حتى الاجتماع المقبل على أقل تقدير.

وقال بايلي" خلال الأسابيع الماضية، رأينا دلالات مشجعة على أن التضخم يتراجع. نحن أبقينا على معدلات الفائدة مجددا اليوم عند 25ر5% لأننا في حاجة للتأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى الهدف المحدد وهو 2%".

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