Thursday, 21 March 2024 05:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنك المركزي البريطاني يبقي على معدل الفائدة بدون تغيير

3/21/2024 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

صوت البنك المركزي البريطاني لصالح الإبقاء على معدل الفائدة بدون تغيير.

نقلت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية عن محافظ البنك المركزي اندرو بايلي
القول إن الاقتصاد " لم يصل بعد للمرحلة" التي يمكن خلالها خفض معدل الفائدة، ولكن الأمور" تسير في الاتجاه الصحيح".

ويشار إلى أنه لأول مرة منذ سبتمبر 2021، لم يصوت أي من أعضاء هيئة اتخاذ القرار التسعة لصالح رفع معدل الفائدة.

وقال ثمانية أعضاء بلجنة السياسة النقدية إنه يجب الإبقاء على معدل الفائدة عند 25ر5% حتى الاجتماع المقبل على أقل تقدير.

وقال بايلي" خلال الأسابيع الماضية، رأينا دلالات مشجعة على أن التضخم يتراجع. نحن أبقينا على معدلات الفائدة مجددا اليوم عند 25ر5% لأننا في حاجة للتأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى الهدف المحدد وهو 2%".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN21032024000110011019ID1108005924

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث