البنك المركزي البريطاني يبقي على معدل الفائدة بدون تغيير

(MENAFN
- Al-Bayan)
صوت البنك المركزي البريطاني لصالح الإبقاء على معدل الفائدة بدون تغيير.
نقلت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية عن محافظ البنك المركزي اندرو بايلي
القول إن الاقتصاد " لم يصل بعد للمرحلة" التي يمكن خلالها خفض معدل الفائدة، ولكن الأمور" تسير في الاتجاه الصحيح".
ويشار إلى أنه لأول مرة منذ سبتمبر 2021، لم يصوت أي من أعضاء هيئة اتخاذ القرار التسعة لصالح رفع معدل الفائدة.
وقال ثمانية أعضاء بلجنة السياسة النقدية إنه يجب الإبقاء على معدل الفائدة عند 25ر5% حتى الاجتماع المقبل على أقل تقدير.
وقال بايلي" خلال الأسابيع الماضية، رأينا دلالات مشجعة على أن التضخم يتراجع. نحن أبقينا على معدلات الفائدة مجددا اليوم عند 25ر5% لأننا في حاجة للتأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى الهدف المحدد وهو 2%".
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