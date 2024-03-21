صور فضائية مرعبة تكشف حجم الدمار في غزة

أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية وحللها مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة، أن 35 بالمئة من المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت، خلال الهجوم الإسرائيلي العنيف المستمر منذ أكثر من 5 أشهر.

واستخدم المركز في تقييمه صورا عالية الدقة التقطتها الأقمار الاصطناعية، وتم جمعها في 29 فبراير الماضي، وقارنها بصور ملتقطة قبل وبعد اندلاع الصراع الأحدث.

وخلص إلى أن 35 بالمئة من مجمل المباني في قطاع غزة، أي نحو 89 ألف مبنى، دمرت بالكامل أو تضررت.وقال المركز إن 31198 مبني دمرت بالكامل، و16908 مبان لحقت بها أضرار بالغة، و40762 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.

وتابع أن "هذا ينطوي على زيادة بنحو 20 ألف مبنى، مقارنة بالتقييم السابق الذي أجراه بناء على صور ملتقطة في يناير، أظهرت دمار أو تضرر 30 بالمئة من مجمل المباني".

وأضاف المركز: "شهدت منطقتا خانيونس وغزة الزيادة الأكبر في الأضرار، إذ شهدت خان يونس تضرر 12279 مبنى إضافيا، وشهدت غزة تضرر 2010. كان الضرر الأكبر في مدينة خانيونس حيث تم تدمير 6663 مبنى إضافيا".

وتقول السلطات الصحية في القطاع إن ما يقرب من 32 ألف فلسطيني قتلوا من جراء الحملة التي شنتها إسرائيل، بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

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