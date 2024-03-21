فساد الاتحاد الإسباني يقرب المغرب من نهائي كأس العالم 2030

داهمت الشرطة مقر الاتحاد الإسباني، أمس الأربعاء، وأصدرت 7 أوامر اعتقال، على رأسهم الرئيس السابق روبياليس والذي يتواجد في جمهورية الدومينيكان حاليًا، وسيتم احتجازه فور عودته.

ويتم التحقيق للاشتباه في غسل أموال وشبهة فساد، وتم مصادرة بعض المواد من منازل الصادر بحقهم أوامر اعتقال.

ومن المقرر أن تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب مونديال 2030، وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن المغرب يسعى لاستضافة نهائي كأس العالم مستغلاً أزمة إسبانيا الحالية.

وكان المغرب واضحا تمامًا في رغبته باستضافة النهائي، وتم بناء ملعب يتسع لـ 113 ألف متفرج في الدار البيضاء، خاصة وأنه من شروط استضافة النهائي وجود ملعب يتسع لـ 80 ألف متفرج أو أكثر، وبالتالي أصبحت الخيارات الوحيدة أمام "فيفا"، هي: الملعب المغربي الجديد، سانتياغو برنابيو، وكامب نو.

وأشار التقرير، إلى أن الجدل الدائر حول الاتحاد الإسباني حاليًا يمكن أن يكون ضد الإسبان، ويمنح المغرب استضافة نهائي مونديال 2030، وحال تم الاستقرار على استضافة المغرب للمباراة النهائية، ستكون الثانية في القارة السمراء بعد نهائي بطولة 2010 في جنوب إفريقيا.

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