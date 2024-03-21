«أبوظبي الإسلامي» يمنح متعامليه فترة سماح لشهر واحد لتسديد أقساط التمويل

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، بأنه سيقوم بتأجيل سداد قسط شهر واحد عن التمويلات الشخصية المستحقة على المتعاملين المؤهلين خلال شهر رمضان المبارك دون أي تكاليف أو رسوم إضافية. ويهدف التأجيل إلى دعم المتعاملين من ناحية إدارة التزاماتهم المالية على المديين المتوسط والطويل، خاصة خلال الشهر الفضيل الذي تزداد فيه نفقاتهم.

وتشكّل هذه المبادرة أحد التقاليد السنوية التي يقوم بها المصرف خلال شهر رمضان من كلّ عام، في إطار جهوده الرامية لتلبية احتياجات متعامليه المالية.

وسيتمكن المتعاملون المؤهلون من تأجيل القسط لمرة واحدة والاستفادة من هذه المبادرة من خلال اتباع خطوات بسيطة على التطبيق الذكي للمصرف على الهاتف المتحرك. حيث سيتلقى المتعاملون المؤهلون إشعارات أو رسائل نصية قصيرة تحتوي على رابط تسجيل الدخول إلى صفحة التأجيل على تطبيق الهاتف المتحرك. لتحديد دفعاتهم المؤجلة، بينما سيتم توجيه المستخدمين غير المسجلين في التطبيق لتنزيل تطبيق الهاتف الذكي لمصرف أبوظبي الإسلامي لاستكمال العملية بسهولة.

ويحرص مصرف أبوظبي الإسلامي على منح الأولوية دائمًا لتلبية تطلعات المتعاملين، حيث تعد مبادرة تأجيل قسط واحد من أقساط التمويل الشخصي انعاكساً لهذا الالتزام. وتتوفر هذه الخاصية لمتعاملي التمويل الشخصي من مصرف أبوظبي الإسلامي الذين لديهم خطط سداد ثابتة. للحصول على معلومات مفصلة حول المبادرة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف أبوظبي الإسلامي أو الاتصال بخدمة المتعاملين.

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