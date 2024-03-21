«أبوظبي الإسلامي» يمنح متعامليه فترة سماح لشهر واحد لتسديد أقساط التمويل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، بأنه سيقوم بتأجيل سداد قسط شهر واحد عن التمويلات الشخصية المستحقة على المتعاملين المؤهلين خلال شهر رمضان المبارك دون أي تكاليف أو رسوم إضافية. ويهدف التأجيل إلى دعم المتعاملين من ناحية إدارة التزاماتهم المالية على المديين المتوسط والطويل، خاصة خلال الشهر الفضيل الذي تزداد فيه نفقاتهم.
وتشكّل هذه المبادرة أحد التقاليد السنوية التي يقوم بها المصرف خلال شهر رمضان من كلّ عام، في إطار جهوده الرامية لتلبية احتياجات متعامليه المالية.
وسيتمكن المتعاملون المؤهلون من تأجيل القسط لمرة واحدة والاستفادة من هذه المبادرة من خلال اتباع خطوات بسيطة على التطبيق الذكي للمصرف على الهاتف المتحرك. حيث سيتلقى المتعاملون المؤهلون إشعارات أو رسائل نصية قصيرة تحتوي على رابط تسجيل الدخول إلى صفحة التأجيل على تطبيق الهاتف المتحرك. لتحديد دفعاتهم المؤجلة، بينما سيتم توجيه المستخدمين غير المسجلين في التطبيق لتنزيل تطبيق الهاتف الذكي لمصرف أبوظبي الإسلامي لاستكمال العملية بسهولة.
ويحرص مصرف أبوظبي الإسلامي على منح الأولوية دائمًا لتلبية تطلعات المتعاملين، حيث تعد مبادرة تأجيل قسط واحد من أقساط التمويل الشخصي انعاكساً لهذا الالتزام. وتتوفر هذه الخاصية لمتعاملي التمويل الشخصي من مصرف أبوظبي الإسلامي الذين لديهم خطط سداد ثابتة. للحصول على معلومات مفصلة حول المبادرة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف أبوظبي الإسلامي أو الاتصال بخدمة المتعاملين.
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