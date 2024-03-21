سويسرا تخالف الأسواق وتخفض الفائدة.. والتشيك كلاكيت للمرة الثالثة

خالف المركزي السويسري توقعات الأسواق، وخفض معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس، إلى مستويات 1.5 % من 1.75 %.

وكانت توقعات الأسواق تشير إلى تثبيت معدل القائدة عند 1.75 %، خاصةً مع إقدام الفدرالي الأمريكي على هذه الخطوة خلال اجتماع مارس.

وقال البنك المركزي «منذ بضعة أشهر، عاد التضخم إلى ما دون 2 %، وبالتالي، فهو ضمن النطاق الذي يعادله البنك المركزي السويسري، مع استقرار الأسعار»، وأضاف «وفقاً للتوقعات الجديدة، فمن المرجح أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة».

وبلغ متوسط معدل الفائدة في سويسرا 0.61 % من عام 2000 حتى عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.50 % في يونيو من عام 2000، وأدنى مستوى قياسي عند 0.75-%، في يناير من عام 2015.





خفض الفائدة في التشيك للمرة الثالثة على التوالي

خفض البنك المركزي التشيكي سعر الفائدة الرئيسة للمرة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي عاد فيه معدل التضخم إلى المستوى المستهدف، وهو 2 %، في حين أبقى البنك المركزي على موقفه الحذر، وقال إن السياسة النقدية يجب أن تظل مشددة على المدى القريب، في ظل المخاطر التضخمية المعتدلة.

وقرر مجلس السياسة النقدية، برئاسة أليس ميشيل محافظ البنك، بأغلبية 5 أعضاء مقابل عضوين، خفض سعر الفائدة الرئيسة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 5.75 %، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.

كان البنك قد خفض في الشهر الماضي الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أيضاً.

وقال البنك المركزي إن قرار خفض الفائدة اليوم، جاء مدعوماً بتوقعات الاقتصاد الكلي، الصادرة في الشهر الماضي، وتقييم موقف التضخم.

وأشار البنك إلى أن تحقق المخاطر بشأن التضخم تعني اتجاهه نحو الحد الأقصى للنطاق المستهدف خلال الفصول المقبلة، لذلك، يرى مجلس السياسة النقدية ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة، واستمرار التحرك بحذر بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة.

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