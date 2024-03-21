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الفارس الشهم3 يلبي مناشدات الأسر النازحة في قطاع غزة لتوفير الغذاء والمستلزمات الأساسية

3/21/2024 9:18:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث لبى الفارس الشهم3 مناشدات الأسر النازحة في قطاع غزة وقدم طروداً ومستلزمات أساسية، للتخفيف من معاناة النازحين، ولتوفير الغذاء المستلزمات الأساسية لهم في شهر رمضان المبارك.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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