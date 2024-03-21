لويس روبياليس يعود لإسبانيا بعد صدور قرار اعتقاله

أبلغ الدفاع عن الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، القاضية التي تنظر القضية المتعلقة بشبهة التورط في إبرام عقود غير قانونية خلال فترة رئاسته للاتحاد في آخر 5 سنوات، أن المسؤول الرياضي السابق يعتزم العودة إلى إسبانيا في السادس من أبريل المقبل، وأنه على أتم الاستعداد للتعاون مع المحكمة.

وأوضح دفاع رئيس الاتحاد السابق لقاضية محكمة التحقيق رقم 4 أن موكله لديه تذكرة عودة من جمهورية الدومينيكان في السادس من أبريل/نيسان المقبل، على متن رحلة من المقرر أن تصل إلى مدريد في الساعة 11:25 بالتوقيت المحلي.

وفيما يتعلق باعتقاله المحتمل - المقرر أن يتم لدى وصوله إلى إسبانيا - قال الدفاع "لا نعرف ما إذا كان قد صدر أمر بالقبض على السيد روبياليس، ولكن من خلال هذا الخطاب نود أن نوضح أنه تحت التصرف الكامل للمحكمة للتعاون في التحقيق الجاري".

ويأتي تعليق الدفاع بعد وقت قصير من الكشف عن العملية التي تقوم بها وحدة العمليات المركزية (UCO) التابعة للحرس المدني، والتي داهمت من خلالها مقر الاتحاد الإسباني أمس الأربعاء، بحثا عن عقود قد تكون غير قانونية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالتزامن مع فترة رئاسة روبياليس للاتحاد.

وحدث ذلك بالتزامن مع عمليات مداهمة أخرى تمت في أماكن مختلفة، منها مقر إقامة روبياليس في مدينة غرناطة، وملعب (لا كارتوخا) الأولمبي في إشبيلية، بالإضافة إلى اعتقال سبعة أشخاص، من بينهم مسؤولين بالاتحاد.

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