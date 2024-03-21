رحيل شيخة محمد المهيري بعد مسيرة حافلة بالثقافة والعطاء

نعى فريق قطاع الثقافة والسياحة – أبوظبي ببالغ الحزن والأسى شيخة محمد أحمد المهيري، والتي وافتها المنية أمس الأربعاء، ووري جثمانها الثرى اليوم عقب صلاة الظهر في العاصمة أبوظبي.

وقد شغلت شيخة المهيري، رحمها الله، منصب مديرة إدارة المكتبات لسنوات عديدة بقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.



وكانت مسيرتها حافلة بالعطاء والعمل في القطاع الثقافي ونشر القراءة والتشجيع عليها بإطلاق مبادرات رائدة.



كما كانت المهيري، رحمها الله، ضمن أول مجلس إدارة وسفيرة للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وعنصرا أساسيا في تحقيق نجاح المبادرات التي أطلقها المجلس في سنواته الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن "البيان" قد التقت شيخة المهيري سابقاً، أثناء إشرافها وتواجدها على باقة من الفعاليات الثقافية التي كانت تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في منطقة العين، وأبرزها مهرجان العين للكتاب، وكثيرا ما كانت تؤكد على أن اللغة العربية هي لغتنا وهويتنا ويجب الحفاظ عليها وزرع الشغف بها لدى الأطفال والناشئة. وحرصت في الوقت ذاته على إطلاق المسابقات التي تسهم وباقتدار في ترسيخ ثقافة القراءة في نفوس الناشئة بدولة الإمارات، وتحفيزهم على مطالعة الإبداعات في مختلف المواضيع. إضافة إلى حرصها، رحمها الله، وبالتنسيق مع طاقم عملها على إثراء شهر الابتكار ببرنامج حافل ومتنوع بالمبادرات وورش العمل، الرامية لدفع عجلة الابتكار وتزويد المشاركين بالأدوات والخبرات، التي من شأنها تعزيز قدرتهم على تبني الابتكار وتضمينه كأسلوب عمل في حياتهم اليومية. وليس هذا فحسب، إلى جانب حرصها أيضا على أهمية دعم إبداعات الشباب وتمكينهم، عبر خلق قنوات ومنصات تتيح لهم طرح محتواهم الفني والثقافي والتواصل بشكل مباشر مع الجمهور، بما يسهم في دعم مكانة أبوظبي مركزا للفنون والثقافة وتمثل ذلك بإطلاق الموسم الثالث من المعرض الفني KPL ART HUB في مكتبة منتزه خليفة، والذي استمر حتى 14 يناير الماضي. وكثيرا ما كانت تؤكد على أن القراءة هي أساس تكوين المعرفة والارتقاء بمهارات التفكير النقدي لدى الأفراد، وهي كذلك حجر الأساس في بناء مجتمعات واعية وقادرة على النهوض بالأمم وبناء الحضارات، الأمر الذي ينبغي أيضا ضرورة تبني القراءة عادة يومية أصيلة في حياتنا اليومية.

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