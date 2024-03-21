مشاهد قليلة تثير الإعجاب بأداء وسام أيمن رضا في 'ولاد بديعة'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بشخصية مختلفة عن التي قدمها في رمضان الماضي، أثار الممثل السوري الشاب وسام أيمن رضا إعجاب المشاهدين، بأدائه الفكاهي اللافت، من خلال شخصية "السيكي" في مسلسل "ولاد بديعة"، الذي يُعرض حالياً في موسم دراما رمضان 2024.وبينما يحقق المسلسل السوري تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل منذ بداية عرضه في رمضان، فإن أداء وسام رضا، دفع الكثيرين إلى تأكيد مقولة "فرخ الوز عوّام"، مشيدين ببراعته في التمثيل، على طريقة والده النجم أيمن رضا.

يقدّم وسام خلال المسلسل شخصية "اليد اليمني" لأحد أبناء بديعة "ياسين" (أيمن الحجلي). وبالرغم من مشاهده القليلة خلال الحلقات غير أنه استطاع بأداء فكاهي نال إعجاب الجمهور أن يحجز لنفسه مكاناً مميّزاً بين نجوم العمل.

وتنوّعت الآراء حول أداء وسام، فالبعض نوه باستخدامه لكلمة "برنس" حين ينادي "ياسين"، ممزوجة بالتصفير الذي يمنح اللفظ بعض الفكاهة، ويضفي على المجرم طابعاً لطيفاً، فيما ذهب آخرون إلى المقارنة بين أدائه ووالده في التمثيل.

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