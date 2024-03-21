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الاحتلال يعتقل 14 أسيرا محررا بصفقة تبادل نوفمبر الماضي

3/21/2024 9:07:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد نادي الأسير الفلسطيني بارتفاع عدد حالات اعتقال المحررين من دفعات التبادل في صفقة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 14 أسيرا .

وأشار أن الاحتلال أبقى على اعتقال 12 منهم.


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