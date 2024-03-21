الاحتلال يعتقل 14 أسيرا محررا بصفقة تبادل نوفمبر الماضي

الاحتلال يعتقل 14 أسيرا محررا بصفقة تبادل نوفمبر الماضي
التاريخ
3/21/2024 9:07:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد نادي الأسير الفلسطيني بارتفاع عدد حالات اعتقال المحررين من دفعات التبادل في صفقة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 14 أسيرا .
وأشار أن الاحتلال أبقى على اعتقال 12 منهم.
MENAFN21032024000208011052ID1108005673
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.