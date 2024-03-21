الملك: معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل أردني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال جلالة الملك عبد الله الثاني، الخميس، إن معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل مواطن أردني، فهي تاريخنا، وهي هويتنا التي لا يمكن أن نقبل المساومة عليها.
وأضاف جلالته في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع“إكس”،“بذكرى معركة الكرامة الخالدة، ما زال نشامى القوات المسلحة على العهد، درعا متينا وحصنا أمينا للأردن الغالي”.
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