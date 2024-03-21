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الملك: معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل أردني

3/21/2024 9:07:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال جلالة الملك عبد الله الثاني، الخميس، إن معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل مواطن أردني، فهي تاريخنا، وهي هويتنا التي لا يمكن أن نقبل المساومة عليها.


وأضاف جلالته في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع“إكس”،“بذكرى معركة الكرامة الخالدة، ما زال نشامى القوات المسلحة على العهد، درعا متينا وحصنا أمينا للأردن الغالي”.

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