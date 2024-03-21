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تويوتا تستعرض الوقود المحايد للكربون في أول كأس جي آر يارس في الشرق الأوسط

3/21/2024 9:07:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختُتِمت النسخة الأولى من بطولة كأس جي آر يارس في الكويت، وهي البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، أطلقتها شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده في تشرين الثاني الماضي؛ بدعم من شركة "Toyota Motor Corporation تويوتا موتور كوربوريشن" وبالتعاون مع مدينة الكويت لرياضة المحركات وشركة سافكس.


خلال الجولة الخامسة والأخيرة من البطولة، استعرضت شركة "تويوتا" الوقود المحايد للكربون الذي زُوِّدت به سيارات تويوتا جي آر يارس؛ إذ يُنتَج هذا الوقود من مواد أولية تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، ويتمتع بأداء الوقود التقليدي ذاته، ويتماشى بشكل كبير مع أنظمة الدفع الحالية.


من خلال مشاركتها في رياضة سباقات السيارات، ترتقي شركة "تويوتا" بأحدث ابتكاراتها إلى آفاق جديدة، مما يساعدها على تزويد عملائها في جميع أنحاء العالم بحلول تنقل متنوعة صديقة للبيئة. ويُعَد هذا الأمر عاملًا رئيسيًا ضمن نهج شركة تويوتا متعدد المسارات وخطتها المتمثلة بتحقيق مستقبل محايد للكربون للجميع.

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