السفارة الإسرائيلية بهولندا تتعرض لهجوم بـجسم مشتعل

السفارة الإسرائيلية بهولندا تتعرض لهجوم بـجسم مشتعل
التاريخ
3/21/2024 9:07:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السفارة الإسرائيلية في هولندا تعرضت لهجوم بما أسمته "جسم مشتعل" .
واكدت أن الشرطة اعتقلت أحد المشتبه بهم، دون أن تقدم معلومات أخرى.
MENAFN21032024000208011052ID1108005668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.