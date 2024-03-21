Thursday, 21 March 2024 05:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفارة الإسرائيلية بهولندا تتعرض لهجوم بـجسم مشتعل

3/21/2024 9:07:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السفارة الإسرائيلية في هولندا تعرضت لهجوم بما أسمته "جسم مشتعل" .

واكدت أن الشرطة اعتقلت أحد المشتبه بهم، دون أن تقدم معلومات أخرى.

MENAFN21032024000208011052ID1108005668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث