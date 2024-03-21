مصر تصدر قرارا بحظر زراعة صنف من المحاصيل الاستراتيجية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حظرت وزارة الزراعة المصرية اليوم الخميس زراعة القطن الأمريكي (الأبلاند) في البلاد ضمن قرار صادر عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مرزوق القصير، لتحديد مناطق زراعة القطن موسم 2024.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الزراعة، القرار رقم 88 للعام الحالي، وتنص المادة الأولى من القرار على أنه "لا يجوز أن تزرع في الموسم الصيفي 2024 أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة لكل منطقة".

وتنص المادة الثانية على أن "يستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التي تجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، بما فيها المزارع المعاونة أيا كان موقعها والتي يحددها معهد بحوث القطن تطبيقا لأحكام المادة (21) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966".

وتنص المادة الثالثة على "حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكي) أو أي نوع من أنواع القطن قصير التيلة وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في هذا القرار على أن تتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، لإزالة ما يزرع بالمخالفة فــور اكتشافه وعلى نفقة المخالف".