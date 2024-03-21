الخارجية الأميركية: بلينكن جدد رفض بلاده التهجير القسري من غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن والسيسي ناقشا جهود حماية المدنيين الفلسطينيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة.
وتابعت في بيان أن بلينكن جدد رفض بلاده لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.
وأشارت إلى أن بلينكن أكد التزام بلاده بالعمل مع مصر لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.
ووضحت أن بلينكن شدد خلال لقائه ولي العهد السعودي على أهمية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في غزة.
وأبانت أن بلينكن التزم بإنهاء الأزمة في غزة وإقامة دولة فلسطينية في المستقبل بضمانات أمنية لإسرائيل.
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