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الخارجية الأميركية: بلينكن جدد رفض بلاده التهجير القسري من غزة

3/21/2024 9:07:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن والسيسي ناقشا جهود حماية المدنيين الفلسطينيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة.


وتابعت في بيان أن بلينكن جدد رفض بلاده لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.


وأشارت إلى أن بلينكن أكد التزام بلاده بالعمل مع مصر لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.


ووضحت أن بلينكن شدد خلال لقائه ولي العهد السعودي على أهمية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في غزة.


وأبانت أن بلينكن التزم بإنهاء الأزمة في غزة وإقامة دولة فلسطينية في المستقبل بضمانات أمنية لإسرائيل.


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