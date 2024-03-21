زراعة اربد: معدل الهطول المطري في المحافظة تجاوز نسبة 100 بالمئة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد مدير مديرية زراعة محافظة اربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، أن معدل الهطول المطري في المحافظة تجاوز 100بالمئة، وأن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية تبشر بموسم زراعي صيفي جيد.



وقال أبو عرابي، اليوم الخميس، إن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة في المنخفض الأخير، ستساهم بزيادة مخزون التربة من الرطوبة وتحسن مستوى الزراعة الصيفية، إضافة الى زيادة مستوى السدود والمياه الجوفية وستساهم في زيادة الأعشاب وإطالة عمرها ما ينعكس إيجابا على المراعي.



وبلغت نسبة الهطول المطري للموسم الحالي في ألوية المحافظة: لواء قصبة اربد وبني عبيد 107 بالمئة، بني كنانة 123 بالمئة، الرمثا 138 بالمئة، الطيبة 145 بالمئة، الكورة 131 بالمئة، الوسطية 154 بالمئة، المزار الشمالي 123 بالمئة، وفي لواء الشونة الشمالية 128 بالمئة.



فيما بلغ مجموع الهطول المطري للموسم الحالي في لواء قصبة اربد وبني عبيد 449.5 ملم، بني كنانة 554 ملم، الرمثا 346 ملم، الطيبة 652 ملم، الكورة 591 ملم، الوسطية 694 ملم، المزار الشمالي 615 ملم، ولواء الشونة الشمالية 510 ملم.