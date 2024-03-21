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أكثر من نصف سكان غزة ليس لديهم ما يكفي من الطعام

3/21/2024 9:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني للدراسات المسحية في 5 مارس/آذار الجاري أن 55% من أهل غزة ليس لديهم ما يكفي من الطعام، و19% منهم غير قادرين على الوصول إلى المياه، و77% يستطيعون الحصول عليها بصعوبة.


وذكر الاستطلاع أن 84% يريدون استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، و65% يرون أن السلطة عبء على الشعب.


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