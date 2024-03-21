أكثر من نصف سكان غزة ليس لديهم ما يكفي من الطعام

أكثر من نصف سكان غزة ليس لديهم ما يكفي من الطعام
التاريخ
3/21/2024 9:07:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني للدراسات المسحية في 5 مارس/آذار الجاري أن 55% من أهل غزة ليس لديهم ما يكفي من الطعام، و19% منهم غير قادرين على الوصول إلى المياه، و77% يستطيعون الحصول عليها بصعوبة.
وذكر الاستطلاع أن 84% يريدون استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، و65% يرون أن السلطة عبء على الشعب.
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