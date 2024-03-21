أبراج الساعة في مكة المكرمة توقع اتفاقية تمويل مشترك بـ 6 مليار ريال مع مصرفي الراجحي والإنماء

مكة المكرمة – أصداف نيوز:

أعلنت شركات أبراج الساعة الإغلاق المالي لاتفاقية التمويل المشترك مع كل من مصرف الراجحي ومصرف الإنماء، في أكبر صفقة تمويل يشهدها قطاعي الضيافة والتجزئة بمكة المكرمة خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م. حيث قام مصرف الراجحي بدور وكيل التسهيلات ووكيل الضمان الخاصة بالتمويل.

وتبلغ قيمة اتفاقية التمويل 6 مليارات ريال تتضمن السداد المسبق لتسهيلات التمويل القائمة، وتمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى تمويل المشاريع التوسعية، فيما يعد مؤشراً على الأداء القوي لعمليات شركات أبراج الساعة وعلى الثقة الكبيرة في مستقبل قطاعي الضيافة والتجزئة في مكة المكرمة التي تؤكدها رؤية المملكة العربية السعودية الهادفة إلى استضافة 6 ملايين حاج و30 مليون معتمر بحلول العام 2030م.

وأشارت شركات أبراج الساعة في بيانها الصادر اليوم إلى التزامها بالاستفادة من هذه الاتفاقية لتعزيز الموقف المالي وللمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي وتعزيز البنية التحتية لبرامج خدمة زوار وحجاج بيت الله الحرام، انطلاقاً من موقعها الريادي في قطاعي الضيافة والتجزئة بمكة المكرمة وموقعها الفريد بإطلالته على ساحات المسجد الحرام ولكونها المالك والمشغل لفنادق برج ساعة مكة الملكي (فيرمونت) وقصر مكة رافلز وسويس مكة وسويس المقام ولمركز أبراج الساعة التجاري، بالإضافة إلى مشاريعها التشغيلية الأخرى.

الجدير بالذكر بأن مكة المكرمة تعد من أسرع مدن العالم نمواً في قطاع الضيافة، كونها تمتلك أهم عوامل الجذب السياحي، وتحتضن حالياً معظم الفنادق العالمية ذات العلامة التجارية البارزة وسلسلة من التصنيفات الراقية.