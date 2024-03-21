مريم مُصلّي،تنضم إلى شركة منتجات التجميل الصديقة للبيئة،باودر بيوتي

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- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
تبدأ السيدة مريم مُصلّي، وهي شخصية مرموقة في المنطقة، وإحدى أبرز الداعمات المؤثرات في مجال تمكين المرأة، فصلاً جديداً ومثيراً في مسيرتها المهنية كمؤسس، وشريك، ومدير عام للتسويق في باودر بيوتي.
إن هذه الشراكة الاستراتيجية تجمع السيدة مُصلّي مع شركاء التأسيس السيدة آيات توفيق، والسيدة أمينة جريمن، وهو تحالفٌ قد يُؤدي لإحداث تغييراً ديناميكياً في عالم صناعة منتجات التجميل في المنطقة. إن السيدة مريم مُصلّي معروفة بإنجازاتها الاستثنائية كمؤسس نيش أرابيا، الوكالة العالمية الشهيرة والمتخصصة في المنتجات الفاخرة، والموضة، والتفاعل الرقمي. وهي تنوي مشاركة رؤيتها البارعة مع باودر بيوتي.
باودر بيوتي هي موطن منتجات التجميل الهادفة، والمستدامة، والواعية بالبيئة، والمصنعة بعناية فائقة، وبدون أي قدر من التنازلات. ستقوم السيدة مُصلّي بقيادة مبادرات التسويق، والدفع بباودر بيوتي نحو الانتشار المتسارع، مع التركيز على السوق السعودية بشكل خاص، لأنها تشكل بيئة خصبة لها إمكانيات غير مستغلة بالشكل الكافي فيما يخص قطاع منتجات التجميل.
إن السيدة مُصلّي هي من أكثر المتحمسات لمنتجات باودر بيوني، فهي تستخدمها بشكل شخصي، كما أنها توصي باستخدامها أيضاً. وقد كان أول تعرُّف للسيدة مصلّيِ على باودر بيوتي خلال منتدى مهرجان ورد الطائف الذي نظمته وزارة الثقافة عندما كانت تمثل وكالتها بالمشاركة في المنتدى. وقامت السيدة موصلي بالاستثمار ودعم فريق الإدارة المكوَّن من كادر نسائي بالكامل. تتولى الآن السيدة مُصلّي، منصب الشريك المؤسس الثالث، والمدير التنفيذي للتسويق، وهي مستعدة لإعادة تشكيل سرد قصة صناعة منتجات التجميل.
وتُأكِّد السيدة مُصلّي حماسها قائلة:” إن ما يعجبني حقاً هو أن الكثير من تقاليد العناية الطبيعية بالجمال، لها جذور متأصلة في منطقة الشرق الأوسط،“ وتقول:” إن رؤيتي، وهي متطابقة تماما مع رؤية آيات وأمينة، هي تحويل العلامة التجارية” باودر“ إلى عامل تحفيزلتصدير منتجاتنا ومكوناتنا المحلية إلى الأسواق الإقليمية والدولية. ومع تقدمي في العمرونضوجي أكثر، أصبح من الضروري بالنسبة إليّ، أن أفكر ملياً في كل ما يدخل إلى جسمي، وكل ما أضعه على بشرتي أيضاً، فهذا التطور يتماشى تماماً مع رحلتي الشخصية“ .” أتطلع للبناء على ما وصلت إليه” باودر“ من إنجازات، وتعزيز حضورها في المرحلة الجديدة من التوسع.“
واليوم، و مع انضمام السيدة مريم مُصلّي إليها، تستعد باودر بيوتي لتسجيل حضورها، وتأسيس مقرها الجديد في المملكة العربية السعودية. إن المهمة المركزية للشركة هي توفير منتجات التجميل الصديقة للبيئة، والبعيدة عن إيذاء الحيوانات، والمستدامة لعملائنا المميزين في السوق المحلية والعالمية.
إن اجتماع السيدات، مريم مُصلّي، وآيات توفيق، وأمينة جريمن، قد يُمكِّن من إحداث تحولاً إيجابياً في مشهد رحلة منتجات التجميل عبر منطقتنا.
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