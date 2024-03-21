مريم مُصلّي،تنضم إلى شركة منتجات التجميل الصديقة للبيئة،باودر بيوتي

جدة – أصداف نيوز:

تبدأ السيدة مريم مُصلّي، وهي شخصية مرموقة في المنطقة، وإحدى أبرز الداعمات المؤثرات في مجال تمكين المرأة، فصلاً جديداً ومثيراً في مسيرتها المهنية كمؤسس، وشريك، ومدير عام للتسويق في باودر بيوتي.

إن هذه الشراكة الاستراتيجية تجمع السيدة مُصلّي مع شركاء التأسيس السيدة آيات توفيق، والسيدة أمينة جريمن، وهو تحالفٌ قد يُؤدي لإحداث تغييراً ديناميكياً في عالم صناعة منتجات التجميل في المنطقة. إن السيدة مريم مُصلّي معروفة بإنجازاتها الاستثنائية كمؤسس نيش أرابيا، الوكالة العالمية الشهيرة والمتخصصة في المنتجات الفاخرة، والموضة، والتفاعل الرقمي. وهي تنوي مشاركة رؤيتها البارعة مع باودر بيوتي.

باودر بيوتي هي موطن منتجات التجميل الهادفة، والمستدامة، والواعية بالبيئة، والمصنعة بعناية فائقة، وبدون أي قدر من التنازلات. ستقوم السيدة مُصلّي بقيادة مبادرات التسويق، والدفع بباودر بيوتي نحو الانتشار المتسارع، مع التركيز على السوق السعودية بشكل خاص، لأنها تشكل بيئة خصبة لها إمكانيات غير مستغلة بالشكل الكافي فيما يخص قطاع منتجات التجميل.

إن السيدة مُصلّي هي من أكثر المتحمسات لمنتجات باودر بيوني، فهي تستخدمها بشكل شخصي، كما أنها توصي باستخدامها أيضاً. وقد كان أول تعرُّف للسيدة مصلّيِ على باودر بيوتي خلال منتدى مهرجان ورد الطائف الذي نظمته وزارة الثقافة عندما كانت تمثل وكالتها بالمشاركة في المنتدى. وقامت السيدة موصلي بالاستثمار ودعم فريق الإدارة المكوَّن من كادر نسائي بالكامل. تتولى الآن السيدة مُصلّي، منصب الشريك المؤسس الثالث، والمدير التنفيذي للتسويق، وهي مستعدة لإعادة تشكيل سرد قصة صناعة منتجات التجميل.

وتُأكِّد السيدة مُصلّي حماسها قائلة:” إن ما يعجبني حقاً هو أن الكثير من تقاليد العناية الطبيعية بالجمال، لها جذور متأصلة في منطقة الشرق الأوسط،“ وتقول:” إن رؤيتي، وهي متطابقة تماما مع رؤية آيات وأمينة، هي تحويل العلامة التجارية” باودر“ إلى عامل تحفيزلتصدير منتجاتنا ومكوناتنا المحلية إلى الأسواق الإقليمية والدولية. ومع تقدمي في العمرونضوجي أكثر، أصبح من الضروري بالنسبة إليّ، أن أفكر ملياً في كل ما يدخل إلى جسمي، وكل ما أضعه على بشرتي أيضاً، فهذا التطور يتماشى تماماً مع رحلتي الشخصية“ .” أتطلع للبناء على ما وصلت إليه” باودر“ من إنجازات، وتعزيز حضورها في المرحلة الجديدة من التوسع.“

واليوم، و مع انضمام السيدة مريم مُصلّي إليها، تستعد باودر بيوتي لتسجيل حضورها، وتأسيس مقرها الجديد في المملكة العربية السعودية. إن المهمة المركزية للشركة هي توفير منتجات التجميل الصديقة للبيئة، والبعيدة عن إيذاء الحيوانات، والمستدامة لعملائنا المميزين في السوق المحلية والعالمية.

إن اجتماع السيدات، مريم مُصلّي، وآيات توفيق، وأمينة جريمن، قد يُمكِّن من إحداث تحولاً إيجابياً في مشهد رحلة منتجات التجميل عبر منطقتنا.