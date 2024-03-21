كتبت بدقائق وعاشت لسنوات.. ما قصة أغنية 'ست الحبايب'؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كُتِبَت بالصدفة، ولُحِنَت في ربع ساعة، ليقدر لها أن تظل راسخة في ذاكرة الجماهير العربية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً وتصبحَ أيقونة الأبدية، فما قصة أغنية "ست الحبايب يا حبيبة" التي صدرت في خمسينيات القرن الماضي؟الأم.. بصوت فايزة أحمديعتبر الكثيرون أن هذه الأغنية إحدى أجمل الأغنيات المهداة للأم على الإطلاق، ولم يتوقع كاتبها الراحل حسين السيد، حين ألفها أن تصبح من أهم الأعمال الفنية التي تعبر عن صدق مشاعر الأمومة.



تعود قصتها إلى الصدفة البحتة حين ذهب الشاعر المصري حسين السيد لزيارة والدته، ونظراً لأنه الابن الوحيد على شقيقتين، دائماً ما كان يدللها ويناديها بـ "ست الحبايب".

وفي اليوم المصادف لعيد الأم من العام 1958، ذهب الشاعر الكبير حسين السيد لزيارة والدته في منزلها بعد عناء يوم شاق وطويل من العمل، وعقب صعوده الطوابق الخمسة متجهاً لشقة والدته في الطابق الأخير، تذكر أنه نسي شراء هدية لأمه كي يقدمها لها في عيدها، ونظراً لشعوره بالتعب والإرهاق فلم يبادر بالنزول مجدداً للشارع وشراء هدية.

فوقف السيد على باب الشقة وأخرج من جيبه ورقة وقلم ثم جلس على السلم وحاول أن يكتب كلمات يعبّر فيها عن حبه وتقديره لوالدته، ليقدمها لها فور أن تفتح له باب الشقة، انطلقت الكلمات وخرجت بعفوية مطلقة.

وأخبر السيد والدته حال فتحها الباب إن هذه الكلمات لها وحدها فقط وليست أغنية، لكنه زاد في وعوده لها وقال إنها لو رغبت في أن تكون أغنية فسيكون ذلك خلال ساعات وبصوت أجمل المطربات.



أيقونة الأمومة

وعند موافقة والدته، اتصال السيد بالموسيقار محمد عبد الوهاب وروى له القصة، وقرأ عليه الكلمات، ووعده الأخير بتلحينها.



وعلى الفور اتصل الموسيقار محمد عبد الوهاب بالمطربة "فايزة أحمد" وأسمعها الأغنية على التلفون وطلب منها الحضور، وعند سماعها الأغنية أصرت على أن تغنيها.

وبالفعل شدت بها فايزة أحمد بصوتها في اليوم التالي، ليتفاجأ السيد ووالدته بأغنية عفوية قريبة من القلب عبر أثير الإذاعة المصرية، بعنوان "ست الحبايب"، وتصبح الأغنية من أشهر الأغنيات المهداة للأم.

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