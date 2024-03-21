الأمم المتحدة: السودان يشهد إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حذرت الأمم المتحدة، من أن السودان يواجه "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة"، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وقالت المسؤولة الأممية، إيديم وسورنو أمام مجلس الأمن، نيابة عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: "من كل النواحي وحجم الحاجات الإنسانية وعدد النازحين والمهددين بالجوع، يشهد السودان إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة".
ونددت بـ"تقاعس" المجتمع الدولي قائلة "يحدث استهزاء إنساني في السودان، خلف ستار من الإهمال والتقاعس الدولي، وببساطة نحن نخذل الشعب السوداني"، في إشارة إلى "يأس" السكان، حيث يلوح شبح المجاعة بعد نحو عام من الحرب.
وأكدت المسؤولة الأممية أن سوء التغذية "يودي بحياة أطفال"، مشيرة إلى أن "شركائنا في المجال الإنساني يتوقعون وفاة حوالي 222 ألف طفل بسبب سوء التغذية خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة".
كما لفتت إلى "خطر وفاة الأطفال الضعفاء بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، في حين أن أكثر من 70% من المرافق الصحية خارجة عن الخدمة".
روسيا اليوم
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