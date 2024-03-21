الأمم المتحدة: السودان يشهد إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حذرت الأمم المتحدة، من أن السودان يواجه "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة"، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقالت المسؤولة الأممية، إيديم وسورنو أمام مجلس الأمن، نيابة عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: "من كل النواحي وحجم الحاجات الإنسانية وعدد النازحين والمهددين بالجوع، يشهد السودان إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة".

ونددت بـ"تقاعس" المجتمع الدولي قائلة "يحدث استهزاء إنساني في السودان، خلف ستار من الإهمال والتقاعس الدولي، وببساطة نحن نخذل الشعب السوداني"، في إشارة إلى "يأس" السكان، حيث يلوح شبح المجاعة بعد نحو عام من الحرب.

وأكدت المسؤولة الأممية أن سوء التغذية "يودي بحياة أطفال"، مشيرة إلى أن "شركائنا في المجال الإنساني يتوقعون وفاة حوالي 222 ألف طفل بسبب سوء التغذية خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة".

كما لفتت إلى "خطر وفاة الأطفال الضعفاء بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، في حين أن أكثر من 70% من المرافق الصحية خارجة عن الخدمة".

روسيا اليوم