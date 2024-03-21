أضيفي هذه الأكلات للتخلّص من الدهون الزائدة في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحاول الكثير من الأشخاص استغلال شهر رمضان للتخلّص من السمنة، وتطبيق مبدأ تحدّي المحرّمات من خلال تجنّب تناول الحلويات والأكلات الرمضانية الدسمة التي تزيد من تراكم الدهون في الجسم.وينصح خبراء التغذية عادةً الصائم بتناول الطعام بشكل طبيعي بعد الإفطار ولكن بكميات متوازنة، مع تجنّب الوجبات المقلية والحلويات، وإضافة بعض العناصر إلى قائمة الطعام لأنها تساعد على الشعور بالشبع والتخلص من السمنة.



- البقوليات: مثل الفول والعدس والحمص، وهي من أهم المكوّنات الصحية التي تمد الجسم بالبروتينات النباتية اللازمة والألياف والمواد المضادة للأكسدة والحديد، وبالتالي فتناولها يكبح الشهية ولا يسبّب تراكم الدهون.

- البيض: يمكن تناول البيض عند الإفطار أو السحور، فهو يقلّل من الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام بكميات كبيرة، ويمدّ الجسم بالطاقة.

- التفاح: يحتوي التفاح على الكثير من الماء والألياف، التي تخفّف الرغبة في تناول الطعام لفترات طويلة وتساعد في إبقاء الجسم منتعشاً خلال ساعات الصيام.

- الأفوكادو: يساعد تناول ثمرة من الافوكادو خلال الإفطار على الشعور بالشبع خلال ساعات الصيام.

- المكسّرات: يمكن كل من يريد خسارة الوزن وتجنّب تراكم الدهون في الجسم تناول المكسّرات المحمّصة المتنوعة، فهي كفيلة بمدّ الجسم بالطاقة خلال النهار.

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