Thursday, 21 March 2024 03:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الروسي يستهدف مركز صنع قرار للقوات الأوكرانية ويحرر بلدة في دونيتسك

3/21/2024 8:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة، بما فيها صواريخ "كينجال"، مراكز صنع القرار للقوات المسلحة الأوكرانية، كما حررت بلدة جديدة في دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إنه "خلال الليلة الماضية، شنت القوات الجوية الفضائية الروسية ضربة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى تطلق من الجو، بما في ذلك صواريخ كينجال الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، على مراكز صنع القرار في القوات المسلحة الأوكرانية والقواعد اللوجستية ونقاط انتشار مؤقت لقوات العمليات الخاصة والقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

وأكدت الدفاع الروسية أن الضربة حققت أهدفها وتمت إصابة كل المواقع المستهدفة.
وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت خلال اليوم الماضي على محطة سكة الحديد أليباسروفايا على محور دونيتسك، وحررت بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا، والواقعتين في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

MENAFN21032024000208011052ID1108005449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث