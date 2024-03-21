مفاجآت مسلسل 'بيت الرفاعي'.. وحذف اسم سيد رجب من التتر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد مسلسل "بيت الرفاعي" خلافاً بين نجمين في العمل، بسبب ترتيب الأسماء على تتر المسلسل، ما تسبب عن طريق الخطأ في اختفاء اسم أحدهما.وتصدر مسلسل "بيت الرفاعي" اسم بطل العمل، أمير كرارة، ثم أحمد رزق، يليهما اسمي سيد رجب مع ميرنا جميل على لوحة واحدة، الأمر الذي اعترض عليه سيد رجب، باعتباره فنان كبير له اسم، ولا يصح وضع اسمه بجوار فنانة شابة مبتدئة.



وظهر اسم سيد رجب على التتر في الحلقات الأولى من المسلسل، ثم اختفى تماماً.



وشهدت الحلقة العاشرة من المسلسل، الكشف عن تفاصيل قتل الحاج محمود الرفاعي "أحمد فؤاد سليم".



وخلال أحداث الحلقة 10 ظهر الحاج عبد الحميد، الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب والخادمة، التي تجسد شخصيتها "حنان فكري" في المنزل، ثم تدخل إلى غرفته، وتخبره بأنها ترى الكثير من الكوابيس، وذلك بعدما ورطها وطلب منها أن تقتل شقيقه الحاج محمود الرفاعي في مفاجأة صادمة.

وبذلك ظهر القاتل الحقيقي للحاج محمود الرفاعي الذي قُتل في الحلقة الأولى بمشهد جمع بينه وبين ابنه دكتور ياسين الذي تورط بقضية قتله عندما دخل أفراد عائلته ووجدوه مقتول بجانبه، وبالفعل تم القاء القبض عليه ولكنه هرب من سيارة الترحيلات ليثبت براءته.

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