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مسؤول إسرائيلي: الطريق طويل أمام جيشنا لتغيير الواقع الأمني بالشمال

3/21/2024 8:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن قائد فرقة الجليل الأعلى قوله إن الطريق أمام عمل الجيش الإسرائيلي على تغيير الواقع الأمني في الشمال ما زال طويلا .

مما يشير إلى استمرار التهديد الأمني من جنوب لبنان.

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