مسؤول إسرائيلي: الطريق طويل أمام جيشنا لتغيير الواقع الأمني بالشمال

مسؤول إسرائيلي: الطريق طويل أمام جيشنا لتغيير الواقع الأمني بالشمال
التاريخ
3/21/2024 8:11:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن قائد فرقة الجليل الأعلى قوله إن الطريق أمام عمل الجيش الإسرائيلي على تغيير الواقع الأمني في الشمال ما زال طويلا .
مما يشير إلى استمرار التهديد الأمني من جنوب لبنان.
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