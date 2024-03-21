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بيسكوف يرد على سؤال حول الصعوبات في العلاقات مع البنوك الصينية

3/21/2024 8:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا والصين لديهما الإمكانات اللازمة للتغلب على الصعوبات الناشئة على طريق التعاون التجاري والاقتصادي.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة فيدوموستي، نقلا عن العديد من رجال الأعمال، أن بنك Chouzhou Commercial الصيني، قام بإبلاغ العملاء بإنهاء العلاقات مع أي منظمات ومؤسسات روسية أو بيلاروسية.

من جانبه، أكد مصدر في "روس بنك"، لمراسل نوفوستي، وجود مشاكل مع هذا البنك الصيني، لكنه أشار إلى أنه لن يكون لها تأثير سلبي كبير على المدفوعات عبر الحدود باليوان.
وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الوضع المحيط بالبنوك سيؤدي إلى تعقيد العلاقات مع الصين: "بفضل علاقتنا على أعلى مستوى، وبفضل الطبيعة الخاصة لعلاقتنا، لدينا الإمكانات اللازمة للتغلب على هذه الصعوبات".

روسيا اليوم

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