بيسكوف يرد على سؤال حول الصعوبات في العلاقات مع البنوك الصينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا والصين لديهما الإمكانات اللازمة للتغلب على الصعوبات الناشئة على طريق التعاون التجاري والاقتصادي.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة فيدوموستي، نقلا عن العديد من رجال الأعمال، أن بنك Chouzhou Commercial الصيني، قام بإبلاغ العملاء بإنهاء العلاقات مع أي منظمات ومؤسسات روسية أو بيلاروسية.
من جانبه، أكد مصدر في "روس بنك"، لمراسل نوفوستي، وجود مشاكل مع هذا البنك الصيني، لكنه أشار إلى أنه لن يكون لها تأثير سلبي كبير على المدفوعات عبر الحدود باليوان.
وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الوضع المحيط بالبنوك سيؤدي إلى تعقيد العلاقات مع الصين: "بفضل علاقتنا على أعلى مستوى، وبفضل الطبيعة الخاصة لعلاقتنا، لدينا الإمكانات اللازمة للتغلب على هذه الصعوبات".
روسيا اليوم
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