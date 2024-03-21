يوم الكرامة يتصدر حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) احتفالا بالذكرى ٥٦ لمعركة الكرامة التي أحرز فيها الجيش العربي النصر الأول على الجيش الإسرائيلي، حيث قال جلالة الملك عبدالله الثاني "اليوم هو يوم الجباه المرفوعة المزينة بشعار الجيش العربي".

لقي ذلك الحدث تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي

فعلق صهيب زهير: بإذن الله رح نحتفل بانتصار فلسطين وتحريرها، اللهم اعد علينا هذا اليوم بالنصر والتحرير.

وقال معتصم المومني: عاش الأردن عاش الملك عاش الجيش عاش شعبنا الأردني العظيم.

رحم الله شهدائنا الأبرار

بني هذا الوطن وحفظ بالبطولات والدماء الشريفة

حفظ الله بلادنا.

ونشر حالم محمد: رحم الله والدي كان احد جنود معركة الكرامة ودافع عن ارض فلسطين والأردن منذ عام ١٩٦٢ وللأسف هناك تعليقات مسيئة حاقدة على الأردن وكأن الأردن هي من تقتل الناس في غزة وهذا تحريف للبوصلة وخيانة لفلسطين.

وأضاف وسيم: معركة الكرامة فخر يسر على جبين كل عربي.

وعلق غسان هناندة: كل الاجلال لشهدائنا و جنود الاردن و عموم الاردنيين، و كل الاعتزاز و الفخر بمعركة الكرامة، الملحمة التاريخية و الانتصار الاردني الاسطوري على جيش الاحتلال 🇯🇴

وقال رأفت سليم: هذا اليوم يشعرنا بالفخر والاعتزاز، يد بيد هُزم العدو.

ونشرت تقوى: هون ادكرنا انه لما توحدت الأيادي رح نقدر ننتصر لما طول ما نحنا بنحقد على بعض عمره ما رح يتغير اشي، الله يحفظ الأردن ملكا وشعبا وجيشا.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · يوم الكرامة يتصدر حديث مواقع التواصل