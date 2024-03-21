يوم الكرامة يتصدر حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) احتفالا بالذكرى ٥٦ لمعركة الكرامة التي أحرز فيها الجيش العربي النصر الأول على الجيش الإسرائيلي، حيث قال جلالة الملك عبدالله الثاني "اليوم هو يوم الجباه المرفوعة المزينة بشعار الجيش العربي".
لقي ذلك الحدث تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي
فعلق صهيب زهير: بإذن الله رح نحتفل بانتصار فلسطين وتحريرها، اللهم اعد علينا هذا اليوم بالنصر والتحرير.
وقال معتصم المومني: عاش الأردن عاش الملك عاش الجيش عاش شعبنا الأردني العظيم.
رحم الله شهدائنا الأبرار
بني هذا الوطن وحفظ بالبطولات والدماء الشريفة
حفظ الله بلادنا.
ونشر حالم محمد: رحم الله والدي كان احد جنود معركة الكرامة ودافع عن ارض فلسطين والأردن منذ عام ١٩٦٢ وللأسف هناك تعليقات مسيئة حاقدة على الأردن وكأن الأردن هي من تقتل الناس في غزة وهذا تحريف للبوصلة وخيانة لفلسطين.
وأضاف وسيم: معركة الكرامة فخر يسر على جبين كل عربي.
وعلق غسان هناندة: كل الاجلال لشهدائنا و جنود الاردن و عموم الاردنيين، و كل الاعتزاز و الفخر بمعركة الكرامة، الملحمة التاريخية و الانتصار الاردني الاسطوري على جيش الاحتلال 🇯🇴
وقال رأفت سليم: هذا اليوم يشعرنا بالفخر والاعتزاز، يد بيد هُزم العدو.
ونشرت تقوى: هون ادكرنا انه لما توحدت الأيادي رح نقدر ننتصر لما طول ما نحنا بنحقد على بعض عمره ما رح يتغير اشي، الله يحفظ الأردن ملكا وشعبا وجيشا.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · يوم الكرامة يتصدر حديث مواقع التواصل
MENAFN21032024000209011053ID1108005441
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.