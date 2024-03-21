الاحصاءات: انخفاض معدل الإنجاب للأمهات في الأردن إلى 2.6%

(MENAFN
- Amman Net) كشفت دائرة الاحصاءات العامة، أن أكثر من نصف النساء فـي الأردن بالفئة العمريـة مـن 15 إلـى 49 سـنة.
وبلغ عدد الإناث في المملكة الأردنية الهاشمية 5 مليون و419 ألف من مجموع السكان الكلي في نهاية عام 2023، وبنسبة بلغت 47.1% من إجمالي السكان مقارنةً بـ 52.9% للذكور.
وشكلت نسبة النساء في الفئة العمرية الإنجابية (15-49) سنة 52.5% من إجمالي الإناث ثم تنخفض هذه النسبة إلى 11.9% في الفئة العمرية 50 سنة فأكثر.
* العمر المتوقع للنساء يزيد بمقدار ثلاث سنوات عن الرجال
وأشارت نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية إلى ارتفاع ملحوظ في العمر المتوقع وقت الميلاد خلال فترة 2012-2017، حيث ارتفع العمر المتوقع بين النساء من 74.4 سنة في عام 2012 إلى 75.1 في عام 2017، كما ارتفع العمر المتوقع بين الرجال من 71.4 سنة إلى 72.3 سنة خلال تلك الفترة، وعليه تميل احتمالات البقاء على قيد الحياة لصالح النساء فالعمر المتوقع للنساء يزيد بمقدار ثلاث سنوات عن الرجال في عام 2017، كما زاد العمر المتوقع بين النساء خلال الخمس سنوات بمقدار 0.7 سنة، اما بين الرجال فقد زاد بمقدار 0.9 سنة.
* انخفاض في معدل الإنجاب الكلي للأمهات في الأردن إلى 2.6% في عام 2023
وتشير نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية إلى انخفاض طفيف في معدل الإنجاب الكلي للأمهات في الأردن بين عامي 2017 و2023 حيث انخفض من 2.7 طفل لكل أم إلى 2.6 طفل لكل أم.
كما انخفضت نسبة اللاتي سبق لهن إنجاب مولود حي بين المراهقات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة من 3.3% في عام 2017 إلى 2.1% في عام 2023، ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط سن الزواج الأول لدى الإناث من 26.3 سنة عام 2017 ليصل إلى 27.5 سنة في عام 2022.
* كافة الولادات يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة (99.9%)
وتعد الرعاية الصحية للأمهات وخاصة في مراحل الحمل والولادة وما بعد الولادة من المؤشرات المهمة للحد من المخاطر المرضية ووفيات الأمهات والطفل أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة مباشرة، إذ يتميز الأردن بالرعاية الصحية المبكرة، حيث أظهرت بيانات مسوح السكان والصحة الأسرية ارتفاع نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة بين عامي 2017 و2023 من %99.7 إلى %99.9 على التوالي.
كما حصلت 97% من الأمهات في عام 2023 على الرعاية الصحية ما قبل الولادة من قبل مقدم خدمة مختص، وحصلت %83 من الأمهات على خدمات الرعاية بعد الولادة.
وبلغت نسبة الأمهات اللاتي لُبّيت حاجتُهن لتنظيم الأسرة بطرق حديثة 54.3% في عام 2023.
وانخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 9 حالات وفاة لكل 1,000 مولود حي في عام 2023 مقارنةً بـ 11 وفاة في عام 2017، وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 17 إلى 14 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، إضافة إلى انخفاض معدل الوفيات للأطفال دون سن الخامسة من 19 إلى 15 حالة وفاة لكل ألف مولود حي.
ومن الجدير بالذكر وحسب بيانات التقرير الوطني لوفيات الامهات/ وزارة الصحة لعام 2021 فقد انخفض معدل وفيات الأمهات ليصل إلى 29.8 حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية.
* 32% نسبة الإصابة بفقر الدم بين النساء اللاتي أعمارهن 15-49 سنة في عام 2023
تعد مشكلة فقر الدم من أهم قضايا الصحة العامة والتي تؤثر بشكل كبيرعلى الأطفال والنساء والحوامل والمراهقات.
وفي الأردن، هناك جهود مستمرة للتصدي لهذه المشكلة، حيث أظهرت نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية خلال فترة 2017-2023، انخفاض نسبة الإصابة بفقر الدم بين النساء اللاتي أعمارهن 15-49 سنة من 42.6% إلى 32.3% وبنسبة انخفاض بلغت 24%.
وكان فقر الدم الخفيف الأكثر شيوعاً بين النساء في الأردن حيث انخفض من36 % في عام 2017 إلى 17.1% في عام 2023.
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