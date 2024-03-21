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الاحصاءات: انخفاض معدل الإنجاب للأمهات في الأردن إلى 2.6%

3/21/2024 8:11:00 AM
(MENAFN- Amman Net) كشفت دائرة الاحصاءات العامة، أن أكثر من نصف النساء فـي الأردن بالفئة العمريـة مـن 15 إلـى 49 سـنة.
وبلغ عدد الإناث في المملكة الأردنية الهاشمية 5 مليون و419 ألف من مجموع السكان الكلي في نهاية عام 2023، وبنسبة بلغت 47.1% من إجمالي السكان مقارنةً بـ 52.9% للذكور.
وشكلت نسبة النساء في الفئة العمرية الإنجابية (15-49) سنة 52.5% من إجمالي الإناث ثم تنخفض هذه النسبة إلى 11.9% في الفئة العمرية 50 سنة فأكثر.
* العمر المتوقع للنساء يزيد بمقدار ثلاث سنوات عن الرجال
وأشارت نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية إلى ارتفاع ملحوظ في العمر المتوقع وقت الميلاد خلال فترة 2012-2017، حيث ارتفع العمر المتوقع بين النساء من 74.4 سنة في عام 2012 إلى 75.1 في عام 2017، كما ارتفع العمر المتوقع بين الرجال من 71.4 سنة إلى 72.3 سنة خلال تلك الفترة، وعليه تميل احتمالات البقاء على قيد الحياة لصالح النساء فالعمر المتوقع للنساء يزيد بمقدار ثلاث سنوات عن الرجال في عام 2017، كما زاد العمر المتوقع بين النساء خلال الخمس سنوات بمقدار 0.7 سنة، اما بين الرجال فقد زاد بمقدار 0.9 سنة.
* انخفاض في معدل الإنجاب الكلي للأمهات في الأردن إلى 2.6% في عام 2023
وتشير نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية إلى انخفاض طفيف في معدل الإنجاب الكلي للأمهات في الأردن بين عامي 2017 و2023 حيث انخفض من 2.7 طفل لكل أم إلى 2.6 طفل لكل أم.
كما انخفضت نسبة اللاتي سبق لهن إنجاب مولود حي بين المراهقات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة من 3.3% في عام 2017 إلى 2.1% في عام 2023، ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط سن الزواج الأول لدى الإناث من 26.3 سنة عام 2017 ليصل إلى 27.5 سنة في عام 2022.
* كافة الولادات يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة (99.9%)
وتعد الرعاية الصحية للأمهات وخاصة في مراحل الحمل والولادة وما بعد الولادة من المؤشرات المهمة للحد من المخاطر المرضية ووفيات الأمهات والطفل أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة مباشرة، إذ يتميز الأردن بالرعاية الصحية المبكرة، حيث أظهرت بيانات مسوح السكان والصحة الأسرية ارتفاع نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة بين عامي 2017 و2023 من %99.7 إلى %99.9 على التوالي.
كما حصلت 97% من الأمهات في عام 2023 على الرعاية الصحية ما قبل الولادة من قبل مقدم خدمة مختص، وحصلت %83 من الأمهات على خدمات الرعاية بعد الولادة.
وبلغت نسبة الأمهات اللاتي لُبّيت حاجتُهن لتنظيم الأسرة بطرق حديثة 54.3% في عام 2023.
وانخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 9 حالات وفاة لكل 1,000 مولود حي في عام 2023 مقارنةً بـ 11 وفاة في عام 2017، وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 17 إلى 14 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، إضافة إلى انخفاض معدل الوفيات للأطفال دون سن الخامسة من 19 إلى 15 حالة وفاة لكل ألف مولود حي.
ومن الجدير بالذكر وحسب بيانات التقرير الوطني لوفيات الامهات/ وزارة الصحة لعام 2021 فقد انخفض معدل وفيات الأمهات ليصل إلى 29.8 حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية.
* 32% نسبة الإصابة بفقر الدم بين النساء اللاتي أعمارهن 15-49 سنة في عام 2023
تعد مشكلة فقر الدم من أهم قضايا الصحة العامة والتي تؤثر بشكل كبيرعلى الأطفال والنساء والحوامل والمراهقات.
وفي الأردن، هناك جهود مستمرة للتصدي لهذه المشكلة، حيث أظهرت نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية خلال فترة 2017-2023، انخفاض نسبة الإصابة بفقر الدم بين النساء اللاتي أعمارهن 15-49 سنة من 42.6% إلى 32.3% وبنسبة انخفاض بلغت 24%.
وكان فقر الدم الخفيف الأكثر شيوعاً بين النساء في الأردن حيث انخفض من36 % في عام 2017 إلى 17.1% في عام 2023.


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