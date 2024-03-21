سعر النحاس يستأنف صعوده وإشارات الفيدرالي تعزز المعادن الصناعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استأنف سعر النحاس ارتفاعه الذي شهد وصوله لأعلى مستوى له منذ 11 شهراً هذا الأسبوع، بفضل الإشارات التي أرسلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيلبي توقعات خفض أسعار الفائدة مما يعزز الرغبة في تحمل المخاطرة ويضعف الدولار الأميركي.ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فقد ارتفع المعدن أكثر من 10% خلال الأسابيع الستة الماضية، مدعوماً بمخاطر نقص العرض، إلى جانب توقعات اقتصادية عالمية أكثر إيجابية بشكل عام.

وصعد عدد عقود النحاس في بورصة شنغهاي للعقود المستقبلية إلى مستوى قياسي متجاوزاً 50 ألفاً منذ الأسبوع الماضي، حيث عزز المستثمرون رهاناتهم على صعود الأسعار.

واصل الدولار الأمريكي خسائره بعدما أبقى صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام وتحركوا نحو إبطاء وتيرة خفض حيازاتهم من السندات، مما يشير إلى أنهم غير منزعجين من ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة.