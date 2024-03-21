إرتفاع كبير على سعر ليرة الذهب في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News)

ارتفع سعر الليرة الذهب في الأردن بشكل كبير مع ارتفاع سعر غرام الذهب بدينار وعشرة قروش اليوم الخميس.

ووصلت سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 361 دينارًا، فيما وصلت سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 317 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

وأشار ديب إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة ثابتة للمرة الخامسة، وذلك لمحاربة التضخم الذي وصل لارتفاع قياسي مما انعكس ارتفاعًا على سعر الأونصة فوصلت إلى 2223.5 دولارًا وسعرها الآن 2211 دولارا

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وارتفع سعر غرام الذهب في الأردن الخميس بدينار وعشرة قروش ليصل سعر غرام الذهب 21 إلى 44.5 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 42.7 دينارًا للشراء منهم.