Thursday, 21 March 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إرتفاع كبير على سعر ليرة الذهب في الأردن

3/21/2024 8:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -ليلى القرشي

ارتفع سعر الليرة الذهب في الأردن بشكل كبير مع ارتفاع سعر غرام الذهب بدينار وعشرة قروش اليوم الخميس.
ووصلت سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 361 دينارًا، فيما وصلت سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 317 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
وأشار ديب إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة ثابتة للمرة الخامسة، وذلك لمحاربة التضخم الذي وصل لارتفاع قياسي مما انعكس ارتفاعًا على سعر الأونصة فوصلت إلى 2223.5 دولارًا وسعرها الآن 2211 دولارا
.
وارتفع سعر غرام الذهب في الأردن الخميس بدينار وعشرة قروش ليصل سعر غرام الذهب 21 إلى 44.5 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 42.7 دينارًا للشراء منهم.

MENAFN21032024000208011052ID1108005437

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث