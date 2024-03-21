الأرصاد فرص لأمطار متفرقة مساء اليوم حتى عصر غد

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد دافئا نهارا ومائلا للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع مع فرص لأمطار متفرقة تبدأ مساء اليوم الخميس حتى عصر غد الجمعة لتعاود فرص الأمطار مرة أخرى من فجر يوم الأحد المقبل.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ينحسر تدريجيا ليسمح بتقدم منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة يتزامن مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضاف القراوي أن ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مع فرص لأمطار متفرقة تبدأ في وقت لاحق من مساء اليوم حتى بعد عصر يوم غد ثم تتلاشى فرص الأمطار من مساء غد مع فرص لتشكل الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية ليلا على أن تعاود فرص الأمطار مرة أخرى من فجر يوم الأحد وتكون رعدية على فترات على بعض المناطق والطقس عموما دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا.

وأوضح أن الطقس نهار اليوم يكون دافئا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة لاحقا قد تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون معتدلا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يشهد تحسن الرؤية الأفقية تدريجيا ويكون الطقس دافئا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وفرصة لأمطار متفرقة في وقت لاحق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.