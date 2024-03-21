اليوسف التعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد

MENAFN - Al-Anbaa) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، اليوم الخميس، ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين القطاعات وبذل المزيد من الجهود وتكثيف المتابعة الأمنية ومعالجة المشاكل أولا بأول والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

جاء ذلك في تصريح للشيخ فهد اليوسف نقله بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عقب ترؤسه اجتماعا أمنيا مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين حيث هنأ الوكلاء الجدد على نيلهم ثقة القيادة السياسية والتي جاءت تقديرا لجهودهم المخلصة في الحفاظ على أمن الوطن.

ودعا الشيخ فهد اليوسف إلى مواصلة العمل بجد وإخلاص وأمانة وتفان ومتابعة لتنفيذ خطط العمل والتحديث والتطوير في كافة المجالات والنزول إلى الميدان واتباع سياسة الباب المفتوح لتحقيق رؤية القيادة السياسية والحفاظ على مسيرة التميز المؤسسي.

وشدد على ضرورة تكثيف التواجد الامني والمروري في جميع انحاء البلاد حفاظا على سلامة الاطفال تزامنا مع قرب مناسبة (القرقيعان) خلال شهر رمضان المبارك مؤكدا ضرورة تفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأي خروج عن القانون.