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جامعة الكويت 26 الجاري بدء التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الـ12

3/21/2024 8:06:04 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جامعة الكويت عن موعد التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف ال12 للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات وذلك خلال الفترة من 26 مارس الحالي إلى 1 أبريل المقبل إلكترونيا.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الاختبارات تعقد خلال أيام السبت 27 أبريل المقبل و 11 مايو المقبل و 29 يونيو المقبل.

ودعت جميع طلبة الثانوية الكويتيين وأبناء الكويتيات فقط الراغبين في تقديم اختبارات القدرات الأكاديمية من طلبة الصف ال12 أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة إلى التسجيل من خلال الرابط الالكتروني ( واتباع الارشادات الخاصة بالتسجيل.

وأشارت إلى ضرورة اتباع جميع الإرشادات الخاصة بيوم الاختبار والالتزام بها لافتة إلى أن أداء الطالب لاختبارات القدرات الأكاديمية لا يعني إمكانية قبوله بالجامعة وأنه لا يمكن استرجاع أي رسوم لتسجيل الاختبارات بعد تحصيلها.


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