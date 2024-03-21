جامعة الكويت 26 الجاري بدء التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الـ12

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت جامعة الكويت عن موعد التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف ال12 للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات وذلك خلال الفترة من 26 مارس الحالي إلى 1 أبريل المقبل إلكترونيا.
وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الاختبارات تعقد خلال أيام السبت 27 أبريل المقبل و 11 مايو المقبل و 29 يونيو المقبل.
ودعت جميع طلبة الثانوية الكويتيين وأبناء الكويتيات فقط الراغبين في تقديم اختبارات القدرات الأكاديمية من طلبة الصف ال12 أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة إلى التسجيل من خلال الرابط الالكتروني ( واتباع الارشادات الخاصة بالتسجيل.
وأشارت إلى ضرورة اتباع جميع الإرشادات الخاصة بيوم الاختبار والالتزام بها لافتة إلى أن أداء الطالب لاختبارات القدرات الأكاديمية لا يعني إمكانية قبوله بالجامعة وأنه لا يمكن استرجاع أي رسوم لتسجيل الاختبارات بعد تحصيلها.
MENAFN21032024000130011022ID1108005346
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.