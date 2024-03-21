الديوان 4951 مواطنا إجمالي المرشحين منذ فبراير حتى الآن

الديوان 4951 مواطنا إجمالي المرشحين منذ فبراير حتى الآن
التاريخ
3/21/2024 8:05:47 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا أنه بناء على قرار صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصادر بتاريخ 18 فبراير بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب، فقد بلغ إجمالي عدد المرشحين للتوظيف من فبراير حتى الآن
4951
مواطنا
ومواطنة.
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