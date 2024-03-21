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هوبلو تمهّد الطريق لمستقبل صناعة الساعات

3/21/2024 8:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan) من خلال إبداعها العاشر ضمن مجموعة Manufacture Pieces، تُعيد العلامة صياغة المبادئ الأساسيّة لصناعة الساعات: ساعة من دون قرص، عقارب أو ثقل متأرجح، تضمّ بدلًا منها أسطوانة لعرض الوقت، احتياطي طاقة دائري وآليّة توربيّون مائلة، مع تعبئة أوتوماتيكية من خلال ثقلَين طوليّين.

يترقّب الجميع في هوبلو الإعلان عن ساعة MP جديدة بفارغ الصبر دومًا، وهذا ينطبق حتمًا على ساعة MP-10 Tourbillon Weight Energy System Titanium. تتميّز هذه القطعة بتأثير لافت فوريّ. بالإضافة إلى زواياها المدوّرة، تصميمها الانسيابي الأنيق، وكريستال الصفير الذي يتّسم بتعقيد غير مسبوق، تتضمّن هذه الساعة آلية حركة لا تقلّ تطوّرًا. وينصهر فيها الشكل والجوهر. القوّة الجماليّة والقدرة الميكانيكية متلازمتان – وهذا أحد المفاهيم الرئيسية التي تقوم عليها ساعات MP.

في هذا الإطار، تقدّم العلامة صياغة جديدة مبتكرة من التعقيدات الكلاسيكية في مجال صناعة الساعات، تجمع بين السمات الجماليّة والإتقان الميكانيكي. إنّها ساعات رياديّة مزوّدة بآليّات حركة، أشكال عرض وتعقيدات ثوريّة. لكنّها ليست مفاهيم مجرّدة أو محاولات للارتقاء بالأسلوب. كغيرها من ساعات MP، MP-10 Tourbillon Weight Energy System Titanium ساعة عمليّة، متكاملة ومتفوّقة، ستزيّن عمّا قريب معاصم مجموعة صغيرة من هواة جمع القطع المميّزة.


إصدار محدود من ٥٠ قطعة
نحن نقوم تلقائيًا بتوصيف الساعة وفقًا للتقاليد الراسخة... بداية، من خلال هذه الأرقام المُبهرة: ٥٩٢ جزءًا، ٥ سنوات من البحث والتطوير، ثقلان طوليّان، آليّة توربيّون مائلة، احتياطيّ طاقة دائريّ، لموديل محدود الإصدار سيتمّ إنتاج ٥٠ قطعة منه فقط.

وتاليًا، من خلال المؤشرات التي تتّسم بتعقيد أكبر: ساعة MP-10 غير مزوّدة بعقارب، بل استُعيض عنها بأربعة مؤشّرات عرض دائمة الدوران: الساعات والدقائق في الثلث العلوي من القرص، مقترنة بعدسة مكبّرة غير مرئية؛
أمّا احتياطي الطاقة الدائري فيحتلّ الثلث الأوسط، وهو يتميّز بنطاق أخضر ونطاق أحمر واضحَين للغاية؛ وتُطلّ الثواني في الثلث السفلي، حيث تظهر على قفص التوربيّون مباشرة. هذا الأخير مصنوع من ألومنيوم أحادي الكتلة، معلّق ومائل، كما جرى تقديم طلب لتسجيله ببراءة اختراع، نظرًا لبنيته الميكانيكية الفريدة.

لا تضمّ هذه الساعة قرصًا، بل إنّ هوبلو جمعت بين المعايرة والقرص في انصهار تام. أي أنّ آليّة الحركة هي قلب الساعة وواجهتها. أول ما يجذب الأنظار في هذه القطعة هو الآليّة، لقراءة الوقت. تتميّز ساعة MP-10 بتصميم هندسيّ للغاية وآليّة حركة واضحة بشكل خاص، تقوم على الحجم والعمق. إلّا أنّ هذا لا يؤثّر بأيّ حال على قراءة الوقت، بل إنّه يسهّلها. يُقرأ الوقت من الأعلى إلى الأسفل، بسلاسة وبشكل طبيعي. أمّا احتياطي الطاقة فواضح جدًا ويتمثّل في قرصٍ بلونَين (أحمر وأخضر)، مثبّت على محور الساعات والدقائق نفسه.

يُلغي هذا التصميم القيود التقليدية المتعلّقة بضيق المساحة، والتي تفرضها عادة مؤشرات العرض المركزيّة على سطح أفقيّ. بالإمكان قراءة ساعة MP-10 عموديًا بكلّ سهولة: الساعات، الدقائق، احتياطي الطاقة ثمّ الثواني. تتحرّك العين بسلاسة وبشكل طبيعي. فالمؤشرات تظهر في صفّ واحد. كما أنّها تشترك في أسلوب الطباعة باللّك الأبيض على أسطوانات من الألمنيوم الأسود. ولكلّ من المؤشرات، تدلّ على الوقت الحالي علامة مثلّثة حمراء اللون.

التعبئة الأوتوماتيكية بطريقة مبتكرة
خضع نظام تعبئة هذه الساعة للتطوير بدوره. تتكوّن آلية الحركة التقليديّة من قرص مسطّح مقترن بثقل متأرجح على الجانب الخلفيّ للعلبة. إلّا أنّ هذه البنية لا تتماشى مع ساعة MP-10، فهي لا تضمّ قرصًا أو عقارب، كما أنّها ليست مسطحة، وتتمّ قراءتها عموديًا. كيف تجري تعبئتها إذًا؟
حافظ المهندسون في هوبلو على مبدأ الثقل، إلّا أنّهم جعلوه عموديًا، تمامًا كما آلية الحركة، ثمّ ضاعفوه. على جانبَي البنية المركزية، نلاحظ كتلتَين من الذهب الأبيض، على محور عمودي تتحرّكان على امتداده بكلّ حريّة.
ولمنع اصطدامهما بالحواف، طوّرت هوبلو نظامًا لامتصاص الصدمات. يُعشِّق هذان الثقلان الطوليّان جريدة مسنّنة وبإمكانهما تعبئة آلية الحركة في الاتجاهين – وهو ابتكار حصريّ قُدّم طلب لتسجيله ببراءة اختراع، ما يمنح ساعة MP-10 احتياطيّ طاقة يزيد عن ٤٨ ساعة. وتتمّ تعبئة الساعة يدويًا من خلال التاج الموجود في أعلاها، في حين يتمّ ضبط الوقت باستخدام تاجٍ ثانٍ مثبّت على الجانب الخلفي من العلبة، حفاظًا على انسيابية التصميم.
تعقيد غير مسبوق الشكل الخارجي وآلية الحركة أصبحا أخيرًا على مستوى واحد. بنية العلبة بسيطة (قطعتان، وسط وظهر العلبة من التيتانيوم اللامع المسفوع مجهريًا)، إلّا أنّ كريستال الصفير المثبّت عليها هو الأكثر تعقيدًا من هوبلو حتى يومنا هذا، وهو يجمع بين أسطح مائلة على ثلاثة محاور. ينطبق الأمر عينه على الحزام المطّاطي المدمج – الذي يُعدّ بدوره التصميم الأرقى على الإطلاق من هوبلو. إلى اللقاء مع ساعة MP التالية...

للمزيد من الأخبار، تابعونا على: @Hublot @HublotMEA #Hublot #HublotMEA



هوبلو
 هوبلو شركة سويسريّة لصناعة الساعات، يعود تأسيسها إلى عام ١٩٨٠ ويقع مقرّها في بلدة نيون في سويسرا. عند ابتكار أول ساعة لها على الإطلاق، جمعت هذه الشركة، التي تتّسم جوهريًا بأسلوب ثوري، ما بين الذهب وحزام مطّاطي في ساعة استُلهم تصميم علبتها من كوّة السفينة (وهو ما تعنيه كلمة hublot باللغة الفرنسية). كانت تلك بداية فنّ الانصهار الذي يجمع بين التقاليد، الابتكار، البراعة الحرفيّة، العوالم المختلفة، والمهارات المتنوّعة. وقد أصبح هذا الأخير البصمة الجماليّة والتقنيّة للعلامة.
في عام ٢٠٠٥، ترسّخت هذه الهويّة مع ساعة بيغ بانغ التي عكست تمتّع الدار بدراية فنيّة منقطعة النظير من حيت التعقيدات، آليات الحركة المصنّعة في مشاغلها، واستخدامها لأحدث المواد. فقد جرى تطوير كلّ من الكاربون، التيتانيوم، السيراميك والصفير إلى مستويات قصوى من التقدّم التقني في إطار صناعة هذا الموديل.
يتلخّص هذا النهج المبتكر والعالي الجودة في صناعة الساعات بفلسفة الدار المتمثّلة في شعار "كُن أولًا، فريدًا ومختلفًا". وقد أدى تدريجيًا إلى ظهور مجموعات أخرى ذات تصاميم مبتكرة: كلاسيك فيوجن، Shaped Collection (سبيريت أوف بيغ بانغ، سكوير بانغ) وManufacture Pieces. تستند هذه المجموعات إلى مستويات عالية من البراعة الحرفيّة، من حيث المواد التي توليها هوبلو أهمية كبيرة (كذهب ماجيك غولد، والسيراميك والصفير بالألوان الزاهية) وكذلك من حيث آليّات الحركة التي من صنع الدار (أونيكو كرونوغراف، Meca-10 والتعقيدات الكبيرة كالتوربيون، مكرّر الدقائق كاثيدرال مينوت ريبيتر، وآليّات الحركة الخاصة بساعات Manufacture Pieces). كما يتّسع عالم هوبلو ليضمّ شراكات قويّة تشمل رياضة كرة القدم. وقد أصبحت عبارة "Hublot Loves Football"، أو "هوبلو تحبّ كرة القدم"، الشعار المعتمد للدار في أهمّ الأحداث الرياضيّة في العالم (ككأس العالم لكرة القدم، الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الأمم الأوروبيّة) ومن خلال سفرائها. ويمتدّ حبّ الدار من كرة القدم إلى الفنّ، التصميم، الموسيقى، الرياضة، المطاعم الفاخرة، والإبحار. ختامًا، يعكس انخراط هوبلو في مشاريع بيئية مشتركة من خلال مبادرة SORAI وسفينة Polar Pod، قلقها إزاء القضايا الراهنة. جدير بالذكر أيضًا أنّ حوالى ١٣٠ بوتيكًا حول العالم تجسّد حماسة هوبلو وقيمها، بالإضافة إلى موقع التجارة الإلكترونية Hublot الخاص بالدار.
ساعة
MP-10 TOURBILLON WEIGHT ENERGY SYSTEM TITANIUM

الرقم المرجعي العلبة ظهر العلبة الإطار
MP-10 TOURBILLON WEIGHT ENERGY SYSTEM
TITANIUM

0001
إصدار محدود XX/50 علبة لامعة من التيتانيوم مسفوعة مجهريًا براغٍ من التيتانيوم بشكل "H"

صفير شفّاف مطلي بمادة مضادة للانعكاس
القطر: ٥٤.١ × ٤١.٥ مم السماكة: ٢٢.٤ مم مقاومة الماء: ٣ وحدات ضغط جوي / ٣٠ مترًا
تيتانيوم لامع مسفوع مجهريًا لا ينطبق
القرص آلية الحركة الحزام والقفل السعر

لا ينطبق
آلية HUB9013 الأوتوماتيكية من هوبلو توربيّون هيكلي مع احتياطي للطاقة
التردّد: ٣ هرتز (٦۰۰'٢١ ذبذبة/الساعة) احتياطي الطاقة: ٤٨ ساعة (بالحدّ الأدنى) عدد الأجزاء: ٥٩٢ الجواهر: ٦٦
حزام من المطّاط الأسود بتصميم واضح المعالم
قفل قابل للطيّ من التيتانيوم 250'000.00 CHF 275'000.00 EUR 264'000.00 USD 227'000.00 GBP
متوفر في محلات هوبلوت
دبي مول
مول الإمارات
جاليريا مول أبوظبي

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