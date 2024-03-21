صفقة كبيرة على «إي آند» في سوق أبوظبي بـ510 ملايين درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند».
وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على 27.8 مليون سهم من أسهم «إي آند» بسعر 18.34 درهم للسهم الواحد.
وبنهاية الجلسة، استقر سهم «إي آند» عند سعر 18.3 درهما، وقفز سهم «الفجيرة لصناعات البناء» بالحد الأقصى عند 3.18 دراهم في سوق أبوظبي.
والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.
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