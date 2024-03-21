صفقة كبيرة على «إي آند» في سوق أبوظبي بـ510 ملايين درهم

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند».

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على 27.8 مليون سهم من أسهم «إي آند» بسعر 18.34 درهم للسهم الواحد.

وبنهاية الجلسة، استقر سهم «إي آند» عند سعر 18.3 درهما، وقفز سهم «الفجيرة لصناعات البناء» بالحد الأقصى عند 3.18 دراهم في سوق أبوظبي.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

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