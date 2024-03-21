تركيا تفاجئ الأسواق برفع أسعار الفائدة 500 نقطة أساس إلى 50%

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، الخميس، وهو قرار يخالف توقعات معظم الاقتصاديين، ويأتي قبل انطلاق ماراثون الانتخابات المحلية مباشرة، كما يظهر الحاجة الملحة لدعم سعر الليرة بعد تعرضها لموجة بيع كبيرة.

رفعت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح كاراهان، سعر الفائدة إلى 50% مقارنة بـ45% قبل ذلك. ولم يتوقع سوى «دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» رفع أسعار الفائدة، بينما قدر جميع المحللين الاقتصاديين الآخرين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ الإبقاء عل سعر الفائدة دون تغيير. وتعزز سعر الليرة بعد إعلان القرار.

الانخفاض السريع في سعر الليرة، جنباً إلى جنب مع تدهور توقعات التضخم، كانا أكبر الضغوط التي دفعت البنك المركزي على الأرجح لاتخاذ قرار رفع الفائدة بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة التشديد النقدي.

وكانت الليرة التركية هي الأسوأ أداء هذا الشهر بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها بلومبرغ، مع نزيفها نحو 3.7% من قيمتها مقابل الدولار. ومع اقتراب اقتراع الناخبين في 31 مارس الجاري، فأن القلق الأكبر هو تراجع العملة مجدداً عقب انتهاء موسم الانتخابات، تماماً كما حدث بعد الانتخابات الرئاسية التي عُقدت العام الماضي وانخفضت العملة بعدها بنسبة تراوح 7% في يوم واحد.

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